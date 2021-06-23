CAMPOROTONDO ETNEO. RUBANO UNA MACCHINA, MA NELL’INSEGUIMENTO UNO DEI DUE SI SCHIANTA CON IL CAMION

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato, nella flagranza, un 52enne di San Pietro Clarenza ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso.L’uomo, unitamente ad un comp...

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato, nella flagranza, un 52enne di San Pietro Clarenza ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso.

L’uomo, unitamente ad un complice, mentre transitava a bordo del proprio camion lungo la via Del Soccorso nella frazione mascaluciese di Massannunziata, ha notato la presenza di una Fiat 500 parcheggiata sulla pubblica via ed i due, pertanto, hanno pensato bene di rubarla dandosi immediatamente alla fuga.

Purtroppo per loro, il legittimo proprietario accortosi del fatto e per nulla disposto a stare con le mani in mano, si è messo al loro inseguimento con l’ausilio di un conoscente che, in quel momento, stava transitando a bordo della propria autovettura.

Durante l’inseguimento la vittima del furto ha allertato telefonicamente i militari fornendo loro informazioni sulla direzione da prendere fino a quando il ladro sul camion, rimasto ormai solo perché il complice era riuscito a dileguarsi a bordo della Fiat 500, ha perso il controllo del mezzo pesante in via Giovanni Falcone, andando fuori strada proprio nel momento in cui i militari erano giunti anche i carabinieri.

mmediato il soccorso dell’uomo, che perdeva sangue dal volto, il quale per le cure del caso è stato poi trasportato al Policlinico di Catania dove nell’immediatezza è stato trattenuto in stato d’arresto, successivamente convalidato in udienza dal giudice che ha disposto per lui gli arresti domiciliari. (g/t)