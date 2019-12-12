CAPO D'ORLANDO: CROLLA CONTROSOFFITTO CUCINA ASILO NIDO, QUATTRO FERITI

A Capo d'Orlando (Me) sono crollati parte del controsoffitto della cucina di un asilo nido comunale e frammenti di laterizio del solaio, ferendo quattro cuoche, portate all'ospedale di Sant'Agata di M...

A Capo d'Orlando (Me) sono crollati parte del controsoffitto della cucina di un asilo nido comunale e frammenti di laterizio del solaio, ferendo quattro cuoche, portate all'ospedale di Sant'Agata di Militello per essere medicate: probabilmente saranno dimesse in serata.

Il crollo è avvenuto intorno a mezzogiorno. Alcuni bambini sono stati portati via dai genitori, avvertiti dalla scuola, altri sono stati trasferiti in un un altro plesso.

Nessuno dei piccoli, al momento del crollo, si trovava nell'area prossima alla cucina. In altre parti dell'edificio erano stati effettuati dei lavori due anni fa, ma non nell'area del crollo dove non era stato riscontrato alcun pericolo.