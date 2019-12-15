CAPODANNO 2020, A CATANIA ROY PACI E MAX GAZZÈ IN PIAZZA

Un ricco programma di spettacoli, condiviso con la Regione Siciliana, all’insegna della sicilianità, con due grandi eventi con artisti nazionali a costo zero per i contribuenti: questo, in estrema sin...

Un ricco programma di spettacoli, condiviso con la Regione Siciliana, all’insegna della sicilianità, con due grandi eventi con artisti nazionali a costo zero per i contribuenti: questo, in estrema sintesi, il cartellone di spettacoli e iniziative per le feste natalizie e il Capodanno presentato, stamane in sala giunta, dal sindaco di Catania Salvo Pogliese, dall’assessore comunale ai grandi eventi Barbara Mirabella, alla presenza dell’assessore regionale al turismo Manlio Messina.

Il clou delle iniziative è previsto per il 30 e 31 dicembre, con due eventi con artisti di livello nazionale.

Il 30 dicembre, a partire dalle 18, spazio al “Concerto Anteprima di Capodanno” con l’orchestra di Mirko Casadei e a seguire Roy Paci in un evento condotto da Salvo La Rosa, il giorno dopo, dalle 21,00 grande evento di fine anno con il “Concerto di Capodanno” con Max Gazzè e Dj Fargetta, in uno spettacolo condotto da Ruggero Sardo.

Lunedì 30 dicembre: il programma

Si inizia alle 18:30 con la presentazione di Salvo La Rosa e Naomi Moschitta, che introdurranno la serata ai presenti. Quindi il programma è così articolato, a seguire:

Orchestra Mirko Casadei;

Accademia Fuego Latino;

Roy Paci;

Marco Panzani;

Giada e La Movida Small Orchestra;

Il Gattoblu;

Ludovica Leotta;

Samarcanda;

Dj Set RSC.

Martedì 31 dicembre: il programma

Per la notte più lunga dell’anno si inizia alle 21:00 a piazza Duomo. Introducono la serata Ruggero Sardo e Naomi Moschitta. Poi partiranno i concerti, con i seguenti artisti in programma:

Max Gazzè;

Dj Fargetta;

Cristina Russo;

Papaveri e Papavere;

Kunsertu;

Giuseppe Castiglia.

PROGRAMMA COMPLETO

15 Domenica

3° Circoscrizione Borgo Sanzio Parco Vulcania alle ore10.00

La circoscrizione, l'Associazione Socio-Culturale C.G.S. Giuseppe Macrì, in collaborazione con la Mondadori Point Vulcania Promuovono:

• La presentazione del libro per bambini "Amaranta" dell'autrice Sagnola Marta Fae

• "Crea il tuo drago di pezza " l'autrice curerà il laboratorio creativo

Sala dell’Esedra e aule didattiche via Teatro Greco,11 – dalle 10,00 alle 13,00

Zampognarea XVI edizione - Sonu de Canna: workshop di costruzione dei clarinetti di canna della Sardegna

A cura di Roberto F. Catalano. Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo) Ingresso libero

Cappella Bonajuto via Bonajuto ore 11,00

Spettacolo teatrale "Colapesce" con Ezio Donato, Egle Doria. Al

pianoforte Matteo Musumeci; a cura di Associazione Città Teatro.

Ingresso a pagamento

Natale al Castello Ursino Mattina: dalle 11:00 alle 12:00

UrsinoKids: Laboratori creativi per bambini e bambine

Frontale Castello “Cristalli di ghiaccio“ con Illustrazioni Nadia Ruju

Laterale Castello “Laboratorio di Bolle di sapone” con Soemia JocaSmoka Trottolinaa – CircO StortO

Tendone - Piazza dei libri “Laboratorio di falegnameria De-costruzione” con Claudia Barone La Giocattolaia

Itinerante per Piazza Federico di Svevia animazione con trampoliere, trucca bimbi e sculture di palloncini. A cura l’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

dalle 11:00 alle 12:30 Frontale Castello: Passeggiata culturale “Catania. Le mura cinquecentesche e l’eruzione del 1669 con il prof. Salvatore Calogero A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

ore 18:30 Area Frontale Castello - Spettacolo di teatro di strada

dalle ore 19:30 alle ore 22:00 Area Laterale Castello Teatro all’Improvvisa. Performance itineranti di Commedia dell’Arte con compagnia teatrale Malerba

Ore 22.00 Tendone - Piazza dei libri 4Django JAZZ MANOUCHE QUARTET live. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Chiesa della Madonna dell'Aiuto Via Consolato della Seta 59 - ore 19.00

U Peri Alivu. A nuvena sutt’a cona con Melo Zuccaro. A cura dell’Associazione Musicale Etnea. Ingresso libero

16 Lunedì

Natale negli Ospedali - Azienda Ospedaliera Policlinico S. Marco – ore 10,00

“Un magico Natale con Pinocchio a Catania” Rappresentazione teatrale realizzato dagli alunni della scuola Brancati a cura della sezione didattica “Cultura e tradizioni Siciliane” con il coordinamento dell’Ufficio P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche - Direzione Pubblica Istruzione.

Sala dell’Esedra e ambulacri del Teatro Romano via Teatro Greco,11 – dalle 17,30 alle 20,30

Zampognarea XVI edizione - Abreu e la zampogna Un confronto tra metodi di insegnamento musicale

a seguire

Esibizione dell’ensemble di fiati Alkantara

Diretto da Antonio D’Addona. A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo) .Ingresso libero

17 Martedì

Natale negli Ospedali - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – P.O. Gaspare Rodolico U.O. Clinica Pediatrica ore 9,00

“Un magico Natale con Pinocchio a Catania” Rappresentazione teatrale degli alunni della scuola Brancati a cura della sezione didattica “Cultura e tradizioni Siciliane” con il coordinamento dell’Ufficio P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche - Direzione Pubblica Istruzione

4° Circoscrizione, Giro nelle scuole della Circoscrizione ore 9,00

“ Auguri di Natale con il suono dello Zampagnaro” –. A cura della circoscrizione in collaborazione con le Scuole del territorio, la Parrocchia SS. Zaccaria ed Elisabetta , la Rete di Associazioni, l’AMT e l’Istituto Alberghiero K.Wojtyla

18 Mercoledì

Natale negli Ospedali - Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi U.O. Pediatria - ore 10,00

“Il Natale che fa bene e che va negli ospedali” rappresentazione teatrale degli alunni della scuola De Amicis a cura della sezione didattica “Teatrale” con il coordinamento dell’Ufficio P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche - Direzione Pubblica Istruzione.

4° Circoscrizione Istituto Karol Wojtyla ore 12.30

“Pranzo della solidarietà” presso la sede dell’Istituto Karol Wojtyla viale Tirreno,1. A cura della circoscrizione in collaborazione con le Scuole del territorio, la Parrocchia SS. Zaccaria ed Elisabetta , la Rete di Associazioni, l’AMT e l’Istituto Alberghiero K.Wojtyla

2° Circoscrizione presso la Sede Via Pier Giorgio Frassati n° 2, ore 16.00;

“Tombola Natalizia” A cura della 2° circoscrizione.

Casa Museo Verga – Incontro culturale nella Chiesa di Sant’Anna Ore 17.00

Conferenza. Gaspare Serenario – Un pittore del Settecento tra Palermo e Catania a cura di Gaetano Bongiovanni. A cura del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Ingresso libero

Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti ore 18,00

Il Maestro Fabio Raciti dirigerà l ' Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale Statale "G.Turrisi Colonna"

In programma musiche di John.Strauss-V.Bellini-G.Verdi- e Brani Natalizi. Ingresso libero

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni). Ore 20:00

Concerto di solidarietà di Natale a cura del Syraka Brass Quintet

Quanti parteciperanno sono invitati a portare viveri, che saranno destinati ai poveri.

19 Giovedì

4° Circoscrizione, Giro nelle scuole della Circoscrizione ore 9,00

“ Auguri di Natale con il suono dello Zampagnaro” –. A cura della circoscrizione in collaborazione con le Scuole del territorio, la Parrocchia SS. Zaccaria ed Elisabetta , la Rete di Associazioni, l’AMT e l’Istituto Alberghiero K.Wojtyla

“Natale al Castello Ursino: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - PIAZZA DEI LIBRI – “La biblioteca spiegata ai bambini”, la biblioteca urbana Piazza dei Libri, in occasione del suo quinto compleanno, incontra gli alunni delle scuole catanesi raccontandosi ai piccoli abitanti

Tendone - Piazza dei libri

dalle ore 18.00 in poi “Buon Compleanno Piazza dei Libri” presentazioni editoriali, incontri e dibattiti, reading e spettacoli musicali dedicati alle arti narrative.

ore 19.00 la scrittrice Vera Navarrìa, in conversazione con la giornalista Roberta Fuschi, presenta "I libri delle donne. Case editrici femministe degli anni settanta" Villaggio Maori Edizioni

Mimì Sterrantino e Davide Campisi in concerto per presentare "Mircanti", il nuovo album dei due musicisti e cantautori siciliani. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Chiesa di San Nicola l’Arena, Piazza Dante ore 19,00

Concerto di Natale a cura dell’orchestra scolastica di 55 elementi, composta dagli alunni delle classi di arpa, flauto, pianoforte e violino, dell’Istituto Comprensivo , Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Sante Giuffrida” Catania.

Chiesa S. Filippo Neri via teatro Greco,32 – ore 19,00

Zampognarea XVI edizione - Natus Est

Concerto con Franco Barbanera, Maurizio Cuzzocrea e Vittorio Ugo Vicari

(riservato ai ragazzi dell'Oratorio San Filippo Neri) . A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo) Ingresso libero

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni). Ore 20,00

Concerto di Natale a cura della Scuola Media statale G. B. Cavour. Ingresso libero

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia ore 21,00

Concerto “I Casentuli”musica tradizionale siciliana. A cura dell’Associazione Musicale Etnea. Ingresso libero

20 Venerdì

Natale negli Ospedali – Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro , U.O. Pediatria ore 9,00

Il Natale che fa bene e che va negli ospedali” rappresentazione teatrale degli alunni della scuola Giuffrida, a cura della sezione didattica “Teatrale” con il coordinamento dell’Ufficio P.O. Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche - Direzione Pubblica Istruzione.

Natale al Castello Ursino dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - PIAZZA DEI LIBRI – “La biblioteca spiegata ai bambini”, la biblioteca urbana Piazza dei Libri, in occasione del suo quinto compleanno, incontra gli alunni delle scuole catanesi raccontandosi ai piccoli abitanti. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Natale a Nesima ore 14,30

Per festeggiare l’anno appena trascorso in compagnia dei duemila bambini nati nel presidio durante il 2019. Organizzato dal Dipartimento Materno – Infantile dell’Arnas Garibaldi, diretto dal prof. Giuseppe Ettore

4° Circoscrizione locali di Via Fiorita ore 16.30

“Tombola di Beneficenza”. A cura della circoscrizione in collaborazione con le Scuole del territorio, la Parrocchia SS. Zaccaria ed Elisabetta , la Rete di Associazioni, l’AMT e l’Istituto Alberghiero K.Wojtyla

Natale al Castello Ursino dalle ore 18.00 alle ore 23.30 - PIAZZA DEI LIBRI – “Buon Compleanno Piazza dei Libri” presentazioni editoriali, incontri e dibattiti, reading e spettacoli musicali dedicati alle arti narrative. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Cattedrale ore 20,00

Concerto di Natale - Orchestra Giovanile Bellini - Giuseppe Romeo, direttore Coro dell’Istituto Bellini Carmelo Crinò, maestro del coro Musiche di: Adam, Anderson, Berlin, De’Liguori, Gruber, Pierpont a cura dell’Istituto Superiore di Studi musicali “Vincenzo Bellini. Ingresso libero

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni). Ore 20,00

concerto di Natale a cura del Teatro Bellini. Ingresso libero

Teatro Stabile di Catania, Via G. Fava ore 20.45

ROMEO E GIULIETTA da William Shakespeare drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani drammaturgia musicale

Luca Tilli regia Francesca Macrì con Angelo Romagnoli e Andrea Trapani e con 12 adolescenti catanesi produzione Teatro Stabile di Catania.Ingresso a pagamento

21 Sabato

Palazzo della Cultura ore 16,00

Catania Book Party, porta un libro, un fumetto o ciò che vuoi, leggine uno stralcio e se vuoi scambialo. A cura di Valentina Camen Chisari, Francesca Barcellone e Maria Maugeri con la collaborazione del comune di Catania

4° Circoscrizione area adiacente la Parrocchia SS.Zaccaria ed Elisabetta 17.00

Presepe Vivente. A cura della circoscrizione in collaborazione con le Scuole del territorio, la Parrocchia SS. Zaccaria ed Elisabetta , la Rete di Associazioni, l’AMT e l’Istituto Alberghiero K.Wojtyla

Natale al Castello Ursino dalle ore 18.00 alle ore 23.30 - PIAZZA DEI LIBRI – “Buon Compleanno Piazza dei Libri” presentazioni editoriali, incontri e dibattiti, reading e spettacoli musicali dedicati alle arti narrative.

ore 19.00 Tendone - Piazza dei libri lo scrittore Daniele Zito presenta "Uno di noi" Miraggi Edizioni

“Dalle 20:30 alle 00:00 - Itinerante intorno a Piazza Federico di Svevia - Corteo degli Zampognari e dei Musicanti con gli zampognari di Castelmola. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

ore 22.00 Tendone - Piazza dei libri concerto di Sandro Joyeux. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Teatro Stabile di Catania, Via G. Fava ore 20.45

ROMEO E GIULIETTA da William Shakespeare drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani drammaturgia musicale

Luca Tilli regia Francesca Macrì con Angelo Romagnoli e Andrea Trapani e con 12 adolescenti catanesi produzione Teatro Stabile di Catania.Ingresso a pagamento

Mercato Storico della Pescheria – Piazza Alonzo di Benedetto (Acqua a linzolu) ore 21.00

Concerto “I Lautari”, Eleonora Bordonaro, Jacarànda Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna. A cura dell’Associazione Musicale Etnea. Ingresso libero

Domenica 22

3° Circoscrizione Borgo Sanzio Parco Vulcania alle ore10.00

La circoscrizione, l'Associazione Socio-Culturale C.G.S. Giuseppe Macrì, in collaborazione con la Mondadori Point Vulcania Promuovono:

-Canti Natalizi a cura del loro gruppo Musicale

-Festa di Natale

Piazza Vincenzo Bellini ore 11,00

“Momenti di Storia tra Danza, Musica e Barocco” percorso di studio dell’anno accademico 2019/2020 relativo alla rievocazione delle danze di tradizione ottocentesca a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa Società di Danza Catania

“Natale al Castello Ursino

Mattina:

UrsinoKids: Laboratori creativi per bambini e bambine

Frontale Castello “Giocando con le emozioni. Laboratorio di movimento - creativo” con Silvia Pajno

Laterale Castello “Luna di carta” con Illustrazioni Nadia Ruju

Tendone - Piazza dei libri “Babbo Natale alle Hawaii” con Vanessa Viscogliosi di kazuri.shop

Itinerante per Piazza Federico di Svevia animazione con Trampoliere, trucca bimbi e sculture di palloncini

ore 11:00 "Dalla strada di San Filippo a via Garibaldi: secoli di storia e trasformazioni urbane" passeggiata culturale con Milena Palermo, fondatrice di Obiettivo Catania

Pomeriggio e sera:

Canti e Cunti di Sicilia: musica dal vivo, spettacoli e cunti della tradizione orale siciliana su tutte e tre le postazioni con Coro Unicavuci - Stranìa - Alice Ferlito e Romina Pincha - Giringiro . A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Teatro Stabile di Catania, Via G. Fava ore 17.30

ROMEO E GIULIETTA da William Shakespeare drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani drammaturgia musicale

Luca Tilli regia Francesca Macrì con Angelo Romagnoli e Andrea Trapani e con 12 adolescenti catanesi produzione Teatro Stabile di Catania.Ingresso a pagamento

Chiesa di San Nicola l’Arena, Piazza Dante ore 19,00.

“Il sacro ritrovato” Ensemble Vocale Eufonia & Ensemble Antonio Il Verso, Arianna Art Ensemble. A cura dell’Associazione Musicale Etnea. Ingresso libero

Lunedì 23

“Natale al Castello Ursino

Ore 13:00 Area Frontale Castello Pranzo solidale natalizio al Castello Ursino.

I ristoratori e gli abitanti del quartiere sono lieti di offrire un pranzo di piazza, un momento di incontro e convivialità rivolto soprattutto ai cittadini più bisognosi e agli abitanti del quartiere.

Dalle ore 17:30 in poi Corteo musicale itinerante con gli zampognari di Castelmola ed intervento musicale con i suonatori di ZampognArea a conclusione Doris & AngoloGiro in concerto. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni) Ore 20,00

Spettacolo di pupi e musica “La cantata dei pastori” con La Marionettistica dei F.lli Napoli e i Lautari. A cura di Associazione Città Teatro. Ingresso a pagamento

25 Mercoledì

Chiesa di San Nicola l’Arena, Piazza Dante ore 13,00.

“Pranzo di Natale di solidarietà”. A cura della Rettoria della Chiesa e la Comunità di Sant’Egidio.

Giovedì 26

“Natale al Castello Ursino Ursino Buskers – Christmas version Spettacoli di circo contemporaneo, giocoleria e musica per l'intera giornata!

dalle 11.00 in poi, Itinerante per Piazza Federico di Svevia, animazione con trampoliere, trucca bimbi e sculture di palloncini A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

27 Venerdì

Auditorium don Mario Santagati – Chiesa di S. Maria dell’Aiuto, Via Consolato della Seta – ore 19,00

Troppu very well

Zampognarea XVI edizione - Concerto di presentazione del CD di Francesco Giunta, con Giuseppe Greco

A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo) Ingresso libero

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia – ore 19,00

Spettacolo di teatro-danza “L’altro figlio” con Debora Bernardi, Evelyn Famà, Luca Fiorino e Santo Santonocito eil corpo di ballo “Città Teatro Danza”. A cura di Associazione Città Teatro .Ingresso a pagamento

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni). Ore 19,30

Concerto di Natale a cura di “Quelli che pregano in silenzio”. Ingresso libero

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni) Ore 21,15

Concerto Gospel Nate Brown & One Voice. A cura dell’Associazione Musicale Etnea. Ingresso a pagamento

28 Sabato

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia – ore 17,30

Spettacolo di teatro-danza “L’altro figlio” con Debora Bernardi, Evelyn Famà, Luca Fiorino e Santo Santonocito eil corpo di ballo “Città Teatro Danza”. A cura di Associazione Città Teatro .Ingresso a pagamento

Coro di Notte del Monastero dei Benedettini Piazza Dante,32 – ore 19,00

Zampognarea XVI edizione Maga, maga abelena

- Concerto del coro polifonico Saucejas (Lettonia) . A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo) Ingresso libero

“Natale al Castello Ursino

Dalle 19.30 in poi La notte di fuoco al Castello Ursino

Tre postazioni dedicate alla magica arte del fuoco: fuochisti, giocolieri e danzatrici per una serata unica nel suo genere. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

29 Domenica

1° Circoscrizione “A Natale Puoi” in Via Garibaldi da Piazza Duomo a Piazza Mazzini dalle ore 8,00 alle ore 19,00. A cura della circoscrizione

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia ore 11,00

Spettacolo teatrale con i pupi della Marionettistica dei F.lli Napoli e gli attori dell’Associazione Città Teatro. Ingresso a pagamento

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia ore 12:00

Il Mondo in Mano Sei secoli di tarocchi e carte da gioco in Sicilia - Mini-corso e pratica gioco

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia ore 12:00

Il Mondo in Mano Sei secoli di tarocchi e carte da gioco in Sicilia – Laboratorio disegno bambini

“Natale al Castello Ursino

Mattina: dalle 11:00 alle 12:00

UrsinoKids: Laboratori creativi per bambini e bambine

Frontale Castello “Una zebra in sartoria” con Vanessa Viscogliosi kazuri.shop

Laterale Castello “Laboratorio di Bolle di sapone” con Soemia JocaSmoka Trottolina – CircO StortO

Tendone - Piazza dei libri “Laboratorio di falegnameria De-costruzione” con Claudia Barone La Giocattolaia.

Itinerante per Piazza Federico di Svevia animazione con trampoliere, trucca bimbi e sculture di palloncini.

Pomeriggio dalle 18.00 in poi Area Laterale Castello

Teatro all’Improvvisa. Spettacolo di Commedia dell’Arte con la Compagnia Malerba.

Sera: Acustic Vibes Project live. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia – ore 17,30

Spettacolo di teatro-danza “L’altro figlio” con Debora Bernardi, Evelyn Famà, Luca Fiorino e Santo Santonocito eil corpo di ballo “Città Teatro Danza”. A cura di Associazione Città Teatro .Ingresso a pagamento

Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti ore 18,00

Il Maestro Fabio Raciti dirigerà l ' Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale Statale "G.Turrisi Colonna"

In programma musiche di John.Strauss-V.Bellini-G.Verdi- e Brani Natalizi. Ingresso libero

Chiesa S. Maria dell’Aiuto ore 19,00

Concerto di Natale - Sinfonico Corale. A cura dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria e Ensemble corale

costituito da: Cappella Musicale S. Maria Assunta della Basilica Cattedrale di Messina, Corale La Perosiana di Messina, Corale delle Vittorie di Messina, Corale S. Nicolò di Messina. Maestri preparatori dei cori: Don Giovanni Lombardo, Giuseppe Romeo, Nazzareno De Benedetto - Ferruccio Messinese. Ingresso libero

Chiesa S. Anna via Sant'Anna – ore 19:00

Zampognarea XVI edizione Suez

- Concerto del trio Oi Dipnoi - Valerio Cairone - organetto, zampogna, fiati, strumentini, -Marco Carnemolla - basso elettrico, marranzano, voce - Mario Gulisano - percussioni, marranzano, voce. A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo) Ingresso libero

Mercato Storico della Pescheria – Piazza Alonzo di Benedetto (Acqua a linzolu) ore 21.00

Concerto dei - Dounia , Costanza Paternò, Biagio Guerrera & Pocket Poetry Orchestra . A cura dell’Associazione Musicale Etnea. Ingresso libero

30 Lunedì

Piazza Duomo ore 18,00

Concerto Anteprima di Capodanno

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia ore 17,30

Spettacolo teatrale con i pupi della Marionettistica dei F.lli Napoli e gli attori dell’Associazione Città Teatro. Ingresso a pagamento

Terme della Rotonda Piazza della Mecca – ore 19:00

Zampognarea XVI edizione Evocazioni e invocazioni

- Concerto di Davide Ambrogio. A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo).Ingresso libero

31 Martedì

Capodanno a Catania 2020

Piazza Duomo, ore 21,30

Concerto di Capodanno

GENNAIO 2019

02 Giovedì

Carcere minorile di Acireale ore 16:00

Zampognarea XVI edizione Concerto di Capodanno

(riservato agli ospiti e agli operatori della struttura)

A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo):

03 Venerdì

Museo Civico Castello Ursino Piazza Federico di Svevia ore 17,00

Il Mondo in Mano Sei secoli di tarocchi e carte da gioco in Sicilia – Presentazione del libro/catalogo con Carlo Blangiforti, Salvatore Bonaccorsi, Emilia Maggio. Ingresso libero

04 Sabato

Sala dell’Esedra – aule didattiche via Teatro Greco,11 dalle 15:30 alle 18:30

Zampognarea XVI edizione Laboratorio di liuteria creativa per bambini -

a cura di Claudia Barone La Giocattolaia A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo)

05 Domenica

Sala dell’Esedra – aule didattiche via Teatro Greco,11 dalle 10:00 alle 13:00

Zampognarea XVI edizione Laboratorio di liuteria creativa per bambini -

a cura di Claudia Barone La Giocattolaia A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo):

“Natale al Castello Ursino Mattina: dalle 11:00 alle 12:00

UrsinoKids: Laboratori creativi per bambini e bambine

Frontale Castello "Laboratorio di bolle di sapone” con Soemia JocaSmoka Trottolina di CircO StortO

Laterale Castello “Laboratorio di hula hoop” con Valentina Signorelli

Tendone - Piazza dei libri “Il pescatore di asterischi” con Vanessa Viscogliosi kazuri.shop

Itinerante per Piazza Federico di Svevia animazione con trampoliere, trucca bimbi e sculture di palloncini.

Pomeriggio: Frontale Castello Opera dei Pupi della Marionettistica Fratelli Napoli . A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

06 Lunedì

Sala dell’Esedra via Teatro Greco,11

Zampognarea XVI edizione Chiusura delle attività. A cura dell’ Associazione culturale Darshan con la collaborazione di Areasud e il patrocinio e contributo della Regione Siciliana (Ass.to del Turismo):

Piazza Università Ore 10,00 – 13,00

“E’ tornata la Befana” animazione ed intrattenimento dei più piccoli, grazie all’autotassazione del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri, al contributo di sponsor ed associazioni coordinate dall’Assessore Mirabella

3° Circoscrizione Borgo Sanzio Parco Vulcania alle ore 9.00

Befana a Vulcania

Le Befane leggeranno fiabe a tema, divideranno premi e caramelle ai bambini che interverranno e il CGS Giuseppe Macrì con l'ausilio di animatori farà dei giochi a stand come se si entrasse in un lunapark mignon nel parco ci saranno animatori che rallegreranno la giornata. A cura della circoscrizione, con la partecipazione di alcune Associazioni di volontariato CGS Giuseppe Macrì Gruppo Volontari Italia della protezione civile

“Natale al Castello Ursino

Mattina: dalle 11:00 alle 12:00

UrsinoKids: Laboratori creativi per bambini e bambine

Frontale Castello "Viva viva la Befana" con Kemanu

Laterale Castello “Drum Circle per famiglie” con Romina Adorno Pincha

Tendone - Piazza dei libri “Chi ha visto la Befana?” con Maria Grazia Pellegrino

Itinerante per Piazza Federico di Svevia animazione con Trampoliere, trucca bimbi e sculture di palloncini

Pomeriggio: ore 18.00 Tombolata del riciclo di quartiere al Castello Ursino. A cura dell’ass. Gammazita, I commercianti, e gli abitanti del quartiere

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni) ore 18,00

Epifania del Signore – conclusione delle attività Natalizie S. Messa solenne, presepe vivente, ingresso dei Re Magi,

processione e bacio del bambinello,seguirà nel salone recita Natalizia curata dal gruppo giovani,al termine arrivo della Befana.

Chiesa S. Maria dell’Aiuto Via Consolato della Seta 59 ore 19,00

Concerto Gospel del gruppo “Piano B vocal & Music ensamble”. Ingresso libero

MERCATINI

Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121 Aspettando il Natale …. “Mercatino di Solidarietà” Dal 6 al 8 dicembre dalle 9,00 alle 19,00. A cura dell’Università della Terza Età ”Unitre”

A cura della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – Tutela del Consumatore”

“Centriamo il Natale” Dal 30.11 al 28.12

Associazione “Liberamente “ - Via Montesano

Associazione “Agorà” - Via Minoriti

Associazione “Le Pulci di Città “ - Piazza Università;

Il Villaggio di Natale - Catania 2019

Programma

Inaugurazione del Villaggio di Natale 2019 30 novembre 2019 ore 18:00 .

-30 novembre CTA - Villa Sant Antonio Con i Presepi

DanzArt Officina “Swing”in Piazza dalle 18:00

Per i piccoli : Mago Dimis dalle 18:00 e laboratorio bimbi;

-1 dicembre : CTA - Villa Sant ‘ Antonio Con I presepi (Intera giornata)

Musica con Gipsy Duo dalle 18:00

-2 dicembre : Mostra pittorica a cura dell’ artista : Giulia Roccella & � Simone Scalia- mostra quadri e illustrazioni;

CTA-Villa Sant ‘ Antonio con Mostra Presepi

Istituto Sc. C. San Giovanni Bosco 3D e 5e con laboratori bimbi a cura di � Ginamagi, animazione e Babbo Natale by Aristo-pet.(Mattina)

-3 dicembre :Mostra pittorica a cura dell’ artista : Giulia Roccella & � Simone Scalia - mostra quadri e illustrazioni ;

CTA-Villa Sant ‘ Antonio con Mostra Presepi

-4 dicembre : CTA-Villa Sant ‘ Antonio con Mostra Presepi

Evento a sorpresa ;

-5 dicembre : Associazione “Aiuta una Stella a brillare” Onlus

CTA-Villa Sant ‘ Antonio con Mostra Presepi

-6 dicembre : Associazione B.O.C ( Banco delle opere di Carità )

CTA-Villa Sant ‘ Antonio con Mostra Presepi

-7 dicembre : Laboratorio per bimbi dalle 10:30 e nel pomeriggio Kazuri -Laboratorio per Bambini -dalle 16:00 alle 17:30

Musica con “Gipsy Duo” dalle 18:00

CTA-Villa Sant ‘ Antonio con Mostra Presepi

-8 dicembre : Associazione Telethon e Associazione Sclerosi Tuberosa ( Mattina)

CTA-Villa Sant ‘ Antonio con ” Labo Ratorio” di strada dedicato ai Bambini ( attività pittorica giocattoli in legno)ore 16:00/21:00

Spettacolo “ Mr. Sardella Show “ ore 18:00

-9 dicembre : Associazione Humanity ore 10:00 alle 13:00

Laboratorio per Bimbi a cura di KAZURI ore 16:00 alle 17:30

-10 dicembre : Mostra pittorica a cura dell ‘ artista Nocera Pasquale e dell ‘ artista Pappalardo Gabriella (intera giornata)

-11 dicembre : Mostra pittorica a cura dell artista Nocera Pasquale e dell’ artista Pappalardo Gabriella ( intera giornata)

-12 dicembre : Associazione LIFE ONLUS ( dalle 10.00 alle 13.00)

Scuola Vespucci Capuana e Pirandello : progetto acquista una borracia e rinuncia alla Plastica : vendita ad offerta libera di � oggettini realizzati dai bimbi,con materiali di riciclo. ore 15:00/21:00

-13 dicembre : Associazione B.O.C (Banco delle opere di carità) ( intera giornata)

-14 dicembre : Moto Club POLIZIA di STATO ( mattina )

Associazione LA CASA DI TOTI ore 15:00 alle 22:00

Associazione Laboratorio per bimbi solo mattina.

-15 dicembre : Associazione LA CASA DI TOTI (intera giornata)

-16 dicembre : Mostra pittorica a cura dell’ artista Katia POLI ( intera giornata)

-17 dicembre : Scuola Vespucci Capuana e Pirandello : progetto acquista una borracia e rinuncia alla Plastica : vendita ad offerta libera di � oggettini realizzati dai bimbi,con materiali di riciclo. ore 10:00/21:00

Comitato Regionale Sicilia Rugby ore 15:00 alle 21:00

-18 dicembre : Acaves , mostra macchine d ‘epoca (mattina)

Laboratorio per bimbi a cura di Kazuri ore 16:00 alle 17:30

-19 dicembre : Judo Titania Rei ore 15:00/21:00

Spettacolo a cura della Compagnia OUROBOROS ore 19:00 alle 21.00;

-20 dicembre : Associazione B.O.C (Banco delle opere di carità)

-21 dicembre : CTA-Villa Sant ‘ Antonio con ” Labo Ratorio” di strada dedicato ai Bambini ( attività pittorica giocattoli in legno)ore 10 alle 14;

Comitato Regionale Sicilia Rugby ore 15:00 alle 21:00

Spettacolo Con Miss Magic Bubble “ Alla ricerca della bolla perduta” ore 18:00

-22 dicembre : Associazione Telethon , Associazione A.S.I , Associazione Sclerosi Tuberosa .

-23 dicembre : Coro Freedom - Canti di Natale- ore 18:00

CTA Villa Sant’ Antonio con Mostra Presepi

-24 dicembre : Associazione B.O.C (Banco delle opere di carità) ( intera giornata)

-25 dicembre : EVENTO a Sorpresa !

-26 dicembre : CTA-Villa Sant ‘ Antonio con Labo Ratorio di strada dedicato ai Bambini ( attività pittorica giocattoli in legno)

-27 dicembre : Associazione LIFE ONLUS matt ore 10 alle 13:00

Comitato Regionale Sicilia Rugby ore 15:00 alle 21:00

28 dicembre : Associazione B.O.C (Banco delle opere di carità) ( intera giornata)

Casa Babbo Natale aperta tutti i giorni per grandi e piccini !

giorni e orari :

Lunedi al giovedi ore 17:30 alle 20:30 ;

Venerdi e sabato dalle 18:00 alle 21:30 ;

Domenica mattina dalle 11:00 alle 13:00 e pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00 ;

24 dicembre : dalle 17 alle 20:00;

25 dicembre : dalle 18 alle 21:30;

26 dicembre : dalle 18 alle 21:30;

PRESEPI DALL'8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Basilica Cattedrale di Sant’Agata, Piazza Duomo

Inaugurazione domenica 8 dicembre ore 11,45; fruibile nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00; nei giorni festivi dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30.

Terme Achilliane:

Inaugurazione domenica 8 dicembre ore 12,00; fruibile nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30. Presepe in terracotta a grandezza naturale opera di Dino Cunsolo, dono della Famiglia Recca alla Cattedrale di Catania

Museo Diocesano di Catania, Via Etnea

dal 9 dicembre al 6 gennaio

1) Esposizione dei presepi dei bambini di scuola primaria e secondaria di I e II grado partecipanti al concorso

il tuo presepe al museo. Ingresso gratuito.

2) Esposizione di due presepi realizzati da due fra i più noti artisti-figurinai del Novecento calatino: Olindo Scuto erede della famosissima tradizione familiare di Bongiovanni Vaccaro e Giuseppe Bonaccorso, prima interprete d’eccezione, poi ricercatore, sperimentatore, innovatore e infine inventore di una nuova tecnica della lavorazione ceramica.(ingresso a pagamento)

All’esposizione è collegato un percorso rivolto alle scuole del Comune di Catania che nel periodo natalizio visiteranno i Presepi allestiti nelle chiese più note della città;il progetto è in collaborazione fra il Museo Diocesano di Catania e l’associazione Perle di Sicilia (che realizza itinerari storico-artistici e naturalistici).Il tour inizierà dalle chiese barocche e sarà concluso al Museo Diocesano di Catania con la visita alla mostra del presepe calatino del Novecento.(su prenotazione a pagamento)

Chiesa di San Placido fruibile dal 16 al 24 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00; domenica 29 dicembre, sabato 4 gennaio; dome-nica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio dalle 16,00 alle 18,00.

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni).

Presepe artistico (grandezza naturale) orario di apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì

Dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00

Sabato e Domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00

Dalla notte di giorno 24 Dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sarà possibile ammirare l'artistica scenografia della rappresentazione della Natività di Gesù Bambino che verrà allestita sull'altare maggiore.

Il tutto sarà possibile dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. dal lunedì alla domenica.

Chiesa S. Francesco all'Immacolata, Piazza S. Francesco D'Assisi

presepe artistico siciliano (possibile visitarlo dopo le festività dell’Immacolata) orario di apertura tutti i giorni

dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 19,00

Basilica Collegiata S. Maria dell’Elemosina, via Etnea 23 A

presepe artistico siciliano orario di apertura tutti i giorni

dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00

Chiesa di S. Benedetto, via Crociferi

presepe artistico siciliano orario di apertura il giovedì

dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,00

con ingresso da via S. Benedetto

e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Chiesa di S. Michele Arcangelo ai Minoriti, via Etnea 85

presepe artistico siciliano orario di apertura tutti i giorni

dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 20,00

Chiesa di S. Biagio in S. Agata alla Fornace, Piazza Stesicoro

presepe artistico siciliano orario di apertura tutti i giorni

martedì-mercoledi-venerdi

dalle ore 9,00 alle 12,00

Giovedì e Sabato e dalle 16,30 alle 18,30

Domenica ore 9,00 – 13:00

Parrocchia S. Euplio martire, Piazza Montessori 8/A

presepe artistico siciliano orario di apertura tutti i giorni

dalle ore 8,00 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 19,00

la domenica dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00

Chiesa monumentale di S. Gaetano Alle grotte, Piazza Carlo Alberto

Presepe artistico siciliano orario di apertura

Lunedì-venerdì dalle 9,30 alle ore 12,00 e dalle17,00 alle ore 19,00

Chiesa di S. Camillo dei Mercedari, via Crociferi 71

Presepe artistico siciliano orario di apertura

Sabato dalle 15,00 alle 18,00

Domenica dalle 9,30 alle ore 12,30

In questi giorni sarà possibile ammirare la tradizionale “cona”.

Parrocchia SS. Sacramento Ritrovato, Via VI Aprile

presepe artistico siciliano orario di apertura tutti i giorni

dalle ore 7,15 alle 10,00 e dalle 17,00 alle 20,00

la domenica dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 20,00

Oratorio S. Filippo Neri, via Teatro Greco 32

Presepe artistico siciliano orario di apertura tutti i giorni

dalle 9,00 alle ore 12,300 e dalle 16,00 alle ore 19,00

nei giorni 14 – 15 – 21 – 22 dicembre dalle ore 19:30 alle ore 24:00

presepe vivente.

Chiesa di S. Gaetano alle Grotte, Piazza Carlo Alberto

Presepe artistico siciliano (grandezza naturale)

Tutti i giorni dalle ore 9,30 – 12,00 e dalle 16,30 alle 19,30

2° Municipio di Via Pier Giorgio Frassati n° 2,

Da Lunedì 9 Dicembre 2019 a Lunedì 6 Gennaio 2020 — Mostra di Presepi Artistici, con premiazione, da lunedì a Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Giardino Bellini Installazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel piazzale delle carrozze

Il programma potrà subire modifiche ed integrazioni.