CAPOMULINI, SACERDOTE ACCUSA MALORE IN MARE: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina nelle acque antistanti la frazione marinara di Capomulini, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale ci Catania hanno soccorso un uomo.Si tratta del sacerdote della chiesa di San Vito...

Si era sentito male subito dopo essersi immerso dal lido "il Faro", ed era stato, in un primo momento, soccorso dagli stessi bagnini che lo avevano adagiato sugli scogli in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, della Sezione Navale e del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania.

L'uomo é stato, quindi, trasportato con la motobarca della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco fino al porto di Acitrezza, dove è stato preso in carico dai i Sanitari del Servizio 118 per le cure del caso.