Carburanti alle stelle, Sicilia la più cara d’Italia per il metano: gasolio oltre 2 euro
Caro carburanti, prezzi elevati per benzina e diesel. Nell’Isola il metano raggiunge 2,270 euro al chilo, il valore più alto d’Italia.
Il caro carburanti continua a pesare sulle tasche degli automobilisti. Il gasolio costa ormai oltre 25 centesimi al litro in più rispetto alla benzina, mentre la Sicilia conquista il primato negativo per il prezzo del metano, risultando la regione più cara d’Italia.
Secondo i dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self-service costa mediamente 1,941 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,197 euro.
In autostrada i prezzi salgono ulteriormente: 1,975 euro al litro per la benzina e 2,254 euro per il diesel.
Sicilia maglia nera per il metano
Il dato più significativo riguarda proprio l’Isola, dove il metano raggiunge 2,270 euro al chilo, contro i 2,042 euro della Campania, la regione più conveniente.
Una differenza di quasi 23 centesimi al chilo che colloca la Sicilia al primo posto in Italia per il costo di questo carburante.
Una situazione che incide sulle spese quotidiane di famiglie, lavoratori e pendolari, costretti a fare i conti con prezzi sempre più impegnativi per gli spostamenti.