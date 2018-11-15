CARMELO ZAPPULLA FUORI PERICOLO. IL POST DEL FRATELLO JANO

La notizia del ricovero nella clinica Pineta Grande del cantante Carmelo Zappulla ha destato molta preoccupazione anche tra i suoi ammiratori. Nel pomeriggio, di ieri è stato il fratello Jano a comun...

La notizia del ricovero nella clinica Pineta Grande del cantante Carmelo Zappulla ha destato molta preoccupazione anche tra i suoi ammiratori. Nel pomeriggio, di ieri è stato il fratello Jano a comunicare che l’artista è riuscito a superare l’infarto intestinale che l’aveva colpito, scrivendo un post sul suo profilo facebook: “Comunico a tutti che Mio fratello Carmelo non e’ piu in pericolo di vita. Aspettiamo che si concluda quanto prima il tutto…“

QUI SOTTO IL POST DI JANO ZAPPULLA, FRATELLO DI CARMELO