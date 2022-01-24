CARO ENERGIA, AZIENDA SICILIANA: BOLLETTA PIÙ CHE RADDOPPIATA

l caro-bollette non risparmia nessuno: la siciliana Royal Frigo, azienda di Caltanissetta specializzata nella produzione di celle frigorifere e che dà lavoro a una cinquantina di dipendenti, ha pagato...

l caro-bollette non risparmia nessuno: la siciliana Royal Frigo, azienda di Caltanissetta specializzata nella produzione di celle frigorifere e che dà lavoro a una cinquantina di dipendenti, ha pagato 2.157 euro entro il 23 gennaio 2021, cifra lievitata a 4.941 euro nello stesso periodo di quest'anno, più del doppio.

"Continueremo a dare voce a famiglie, artigiani e imprese perché il costo energetico è una emergenza nazionale.

Dal governo c'è stato un primo passo, ma ne servono subito altri perché sono necessari almeno 30 miliardi" dice il leader della Lega Matteo Salvini.