Caro maiale, adesso basta

Sacchi d’immondizia lasciati proprio dinanzi alle Salinelle in attività: un orrore. E dalla munnizza alla mafia: l’atteggiamento non cambia. I paternesi furbi e cattivi (sono una - per fortuna - minima ma devastante parte) si muovono col favore delle tene

Caro maiale (e mi scuso sin d'ora per il rispetto che porto per questo nobile animale),

perché ti comporti così? Perché questo bisogno di sporcare quel rimasuglio di bello, quello spiffero di luce che c'è, invece di difenderlo? Vuoi forse un alibi al dolore e allo spavento a questi tempi drammatici? O forse, e più probabile, hai bisogno di vivere in un mondo che ti somigli? Vuoi, dunque, un mondo che sia desolatamente infelice.

Quei sacchi lasciati lì, nel pieno di un patrimonio naturale come la Salinelle (peraltro - come abbiamo raccontato in questi giorni - in piena attività) sono il tuo timbro vastaso e anonimo. Dalla munnizza alla mafia: la regola non cambia. I paternesi buoni nell’animo e nelle intenzioni lavorano in città e per la città senza troppe chiacchiere e a testa bassa; i paternesi furbi e cattivi (sono una per fortuna minima ma devastante parte) si muovono, invece, col favore delle tenebre, coalizzandosi e ben guardandosi dal percorrere una condivisione di percorsi e strategie di sviluppo per la città.

Al contrario, sono capaci di progettare il male in qualunque circostanza. Posteggiano l’auto sui passaggi per disabili e gettano i sacchetti di spazzatura da clandestini. Poi, rientrano a casa col ghigno tipico della persona soddisfatta.

Caro maiale,

allora, per quanto tempo hai intenzione di comportarti così? Cosa non ti è chiaro della differenziazione dei rifiuti?

Dici che la crisi è la causa di tutto: anche del tuo disinteresse. Ce l’hai con tutti: con la politica incapace e corrotta; con chi non intende starti ad ascoltare; con il buco dell’ozono e la morìa del pesce in Giappone. Ok, ma ciò non toglie che il tuo gesto è l’ennesimo stupro a questa città. Alla tua, alla mia ed alla nostra amata città. La fame avrà pure abbassato il livello dei nostri cuori, gradino per gradino. Ma caro maiale, quello che hai fatto nessuno può giustificarlo. Sei, semplicemente, indifendibile.

Colpire al buio per sapere che alla domanda: “Chi è stato?” verrà desolatamente risposto: “Non lo sappiamo”.

Caro maiale,

eppure, quelle telecamere piazzate lì da qualche tempo forse ti hanno ripreso. Tutti noi ce lo auguriamo. Per noi stessi. Ma anche per farti capire che i furbi e i cattivi non possono sempre farla franca.