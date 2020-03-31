CASTEL DI JUDICA CARABINIERI PORTANO FARMACI SALVAVITA A UN’ANZIANA RICOVERATA

I Carabinieri della stazione di Castel di Judica, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno ricevuto una richiesta di collaborazione del sindaco del comune calatino che, in questo clima di emergenza e stant...

I Carabinieri della stazione di Castel di Judica, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno ricevuto una richiesta di collaborazione del sindaco del comune calatino che, in questo clima di emergenza e stante l’impossibilità di provvedere in altra maniera, ha chiesto loro di recapitare alcuni farmaci salvavita a una donna di 70 anni, ricoverata nella mattinata all’ospedale “Gravina” di Caltagirone con sintomatologia da coronavirus.

La donna era già purtroppo gravemente provata per la perdita del marito, avvenuta proprio il giorno precedente nello stesso nocosomio perché anch’egli affetto dal Covid-19.

I militari si sono così attivati prelevando immediatamente le medicine alla locale farmacia, provvedendo alla loro consegna al personale sanitario del reparto in cui la donna è ricoverata.