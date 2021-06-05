CASTIGLIONE DI SICILIA FESTEGGIATI I 100 ANNI DI “NONNO CICCINO” SCALZO

Per gli abitanti del piccolo comune di Castiglione di Sicilia è noto come “Ciccino” ma a dispetto dell’affettuoso nomignolo il signor Scalzo di anni ne ha compiuti ben 100. Classe 1921, Francesco Scal...

Per gli abitanti del piccolo comune di Castiglione di Sicilia è noto come “Ciccino” ma a dispetto dell’affettuoso nomignolo il signor Scalzo di anni ne ha compiuti ben 100. Classe 1921, Francesco Scalzo è stato festeggiato dal personale dell’ufficio postale con una torta speciale alla presenza dei familiari, del sindaco Antonio Camarda e dei rappresentanti di Poste Italiane.

Il direttore e l’operatrice di sportello della sede di via Rosario Cimino hanno voluto celebrare l’ambito traguardo del loro cliente e amico che da anni si reca ogni settimana in ufficio postale per ritirare la pensione, ricaricare la Postepay e pagare le utenze con la carta. “Il caro signor Scalzo, assiduo e atteso frequentatore del nostro ufficio – racconta il direttore della sede di Castiglione, Pippo Raiti - è per tutti noi un esempio di caparbietà e gioia di vivere”. Il signor Ciccino Scalzo infatti fino a due anni fa si muoveva con la propria auto per le strade di Castiglione, segue con passione il calcio e si reca personalmente in ufficio postale dove utilizza anche gli strumenti digitali.

Noto dai 3mila abitanti di Castiglione per la sua tempra d’altri tempi, il festeggiato non è solo un cliente affezionato per il personale dell’ufficio postale ma anche un collega speciale.

Il signor Scalzo infatti, per 38 anni a partire dal lontano 1951, è stato impiegato in Poste Italiane e ha lavorato presso diversi uffici del Catanese, partendo proprio da Castiglione e passando per Randazzo, Piedimonte Etneo, Maletto e Bronte fino alla sede della frazione di Solicchiata inaugurata proprio in sua presenza. “È trascorso tanto tempo ma qui mi sento sempre come a casa, grazie a tutti per questa sorpresa”, ha commentato commosso il festeggiato.

“È con immenso piacere che oggi festeggiamo il nostro cliente, collega e grande amico di Poste – ha dichiarato il direttore della filiale di Catania 2 Giuseppe Catalfo -. Grazie alla capillarità dei nostri uffici postali siamo un punto di riferimento soprattutto per le comunità più piccole dove rappresentiamo un importante centro di aggregazione per i cittadini”.

Allo spegnimento delle candeline non sono voluti mancare la signora Rosina, moglie del festeggiato e da 70 anni al suo fianco, e i loro due figli Nunziella e Giovanni.

All’appello della grande famiglia Scalzo anche i nipoti, presenti a Castiglione per festeggiare l’ambito traguardo del nonno e bisnonno. L’affetto di una grande famiglia ai quali si è unito quello dei concittadini e dei “colleghi” di Poste Italiane.