Catania, 18enne ferito ieri da un colpo di pistola: 30 sparatorie in dieci mesi
Il giovane è stato accompagnato dai familiari al Policlinico dopo essere stato ferito nella zona di via Capo Passero. Solo due giorni fa un altro ragazzo di 17 anni era rimasto coinvolto in una sparatoria. Indaga la Squadra mobile.
CATANIA – Ancora un episodio di violenza armata a Catania, dove un giovane di 18 anni, Agatino Bruno, è rimasto ferito da un colpo di pistola.
Nella serata di sabato 28 novembre, il giovane è arrivato al Pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, accompagnato da alcuni familiari.
I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato.
Secondo quanto riferito dal giovane, l'episodio sarebbe avvenuto in una zona di campagna nei pressi di via Capo Passero, nel quartiere Trappeto Nord.
Il 18enne, che secondo quanto riportato dall'ANSA ha precedenti in materia di stupefacenti, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.
Sulla vicenda indaga la Squadra mobile di Catania, impegnata a ricostruire la dinamica dell'accaduto, individuare il responsabile e chiarire il movente.
Cresce la preoccupazione per la sicurezza in città
L'episodio arriva a soli due giorni di distanza da un'altra sparatoria, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, nella quale era rimasto ferito un ragazzo di 17 anni.
Secondo quanto riportato dall'ANSA, dall'inizio del 2026 si contano circa 30 sparatorie a Catania. Un bilancio preoccupante che riaccende l'attenzione sul fenomeno della criminalità e della sicurezza nel capoluogo etneo.