Catania, 22enne ferito con quattro colpi di pistola: due arresti per tentato omicidio

Il giovane era stato ferito alle gambe nella notte del 4 ottobre agli Archi della Marina. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all’arresto di due giovani catanesi.

Due giovani catanesi sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante perché gravemente indiziati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

I fatti risalgono alla notte del 4 ottobre 2026, quando un 22enne, mentre percorreva in motocicletta insieme a un amico la zona tra l'Ecs Dogana e gli Archi della Marina, nel centro di Catania, era stato raggiunto da quattro colpi di pistola alle gambe.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base dell'agguato ci sarebbero stati precedenti contrasti di natura personale.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero permesso ai Carabinieri di ricostruire gli spostamenti dei presunti responsabili. I due sarebbero arrivati nella zona a bordo di uno scooter e, dopo aver osservato i movimenti della vittima, avrebbero atteso il momento per agire.

A esplodere i colpi sarebbe stato il passeggero dello scooter, prima della fuga.

Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, hanno portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Per entrambi gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.