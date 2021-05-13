CATANIA, ABUSI SULLA FIGLIA MINORENNE E SU QUELLA DELLA NUOVA COMPAGNA: CONDANNATO A 13 ANNI

Tredici anni di reclusione per un uomo di 44 anni accusato di avere abusato della figlia e di quella della sua nuova convivente. A una delle due vittime avrebbe anche mostrato video in cui si vedeva l...

E’ la sentenza della quarta sezione penale del Tribunale di Catania per violenza sessuale aggravata su minorenni e corruzione di minorenne. Il pm Michela Maresca, che ha sostenuto l’accusa in aula, aveva chiesto la condanna a 15 anni di reclusione.

L’inchiesta è stata incardinata dal pool contro le violenza contro le donne coordinato dal procuratore Carmelo Zuccaro e dall’aggiunto Marisa Scavo.