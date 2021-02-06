CATANIA. ADOTTAVANO IL BARATTO PER I CLIENTI MOROSI: IN MANETTE TRE SPACCIATORI DEL “PIGNO”

Nelle prime ore del mattino, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo e...

L’attività di indagine, condotta dal Nucleo Investigativo di Catania da ottobre 2019 a marzo 2020, e coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, ha consentito di individuare la piazza di spaccio gestita dai due DI GREGORIO, con l’aiuto di COPIA.

Le investigazioni, effettuate mediante attività tecniche e dinamiche, hanno consentito di far emergere l’operatività dei predetti che erano dediti al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, nel cosiddetto quartiere del “Pigno”, riuscendo a guadagnare circa 300,00 Euro al giorno.

Le indagini hanno permesso di appurare come gli stessi avessero dato vita ad un’impresa a conduzione familiare, consegnando dosi di sostanza stupefacente ad un novero di clienti selezionati, alcuni provenienti addirittura dalla Provincia di Siracusa.

Nel corso dell’attività, è emerso anche che, al fine di monetizzare rapidamente il frutto delle loro illecite compravendite, non esitavano a farsi consegnare, dagli acquirenti morosi, materiale da utilizzare o rivendere, come ad esempio attrezzi da lavoro, suppellettili o carburante.

I due DI GREGORIO sono stati ristretti nella Casa Circondariale di Noto (SR), mentre COPIA è stato destinatario della misura coercitiva degli arresti domiciliari.