CATANIA, AGGREDISCE LA SORELLA STRAPPANDOLE I CAPELLI: DENUNCIATO UN 37ENNE

Nella mattinata di ieri, agenti delle Volanti intervenivano presso un’abitazione ubicata in un edificio del centro cittadino dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori accertavano che la lite era avvenuta per futili motivi tra un uomo di 37 anni, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e la sorella alla quale il primo aveva strappato i capelli dopo averla aggredita violentemente innanzi ai tre figlioletti minori della donna.

Dopo essere stata accompagnata in ospedale per le cure del caso, la donna, che veniva refertata con una prognosi di 10 giorni per lievi contusioni ed escoriazioni al capo e alla spalla, formalizzava la denuncia per quanto accaduto. Il racconto della vittima trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dalla madre.

Alla luce di quanto accaduto l’uomo veniva deferito all’AG per il reato di lesioni personali.