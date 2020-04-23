CATANIA, AL PROCESSO VICERÈ ASSOLTO IL NIPOTE DEL BOSS LAUDANI, CONDANNATI DUE AVVOCATI

Sono stati condannati anche in appello i due avvocati, Giuseppe Arcidiacono e Salvatore Mineo, rispettivamente a 7 anni e 4 mesi e 6 anni e 4 mesi di reclusione.Erano stati indagati per concorso ester...

Erano stati indagati per concorso esterno in mafia nell'inchiesta della Dda "Vicere'". Ieri pomeriggio e' arrivata la sentenza, pronunciata dal presidente della corte d'Appello Rosa Anna Castagnola.

La corte ha assolto Sebastiano Laudani (classe '83), soprannominato "Iano 'U Nicu" per distinguerlo dal cugino. Poche le conferme per quanto riguarda gli affiliati, moltissime le riforme. La Corte d'Appello ha riconosciuto a molti imputati la continuazione con sentenze gia' passate in giudicato (e anche gia' scontate). Riconosciute le attenuanti generiche a diversi boss dei Laudani.

Le riforme in appello hanno riguardato: Paolo Aloisio, 2 anni e 200 euro (riconosciute generiche e continuazione), Carmelo Bonaccorso, 13 anni, 8 mesi e 2100 euro (continuazione), Gianmarco Alberto Angelo Caruso, 7 anni e 4 mesi (riconosciute generiche), Andrea Catti, 5 anni (riconosciute generiche e continuazione), Orazio Cucchiara, 4 anni, 4 mesi (riconosciute generiche e continuazione), Giuseppe D'Agata, 7 anni e 4 mesi, Vito Danzuso, 7 anni e 4 mesi, Antonino Di Mauro, 4 anni e 4 mesi (generiche e continuazione), Salvatore Di Mauro, 5 anni (continuazione), Antonino Finocchiaro, 8 anni, Antonino Fosco, 7 anni e 4 mesi, Sebastiano Flori, 7 anni e 4 mesi, Santo Giuseppe Gerbino, 8 anni e 10 mesi, Giovanni Giuffrida, 8 anni e 4 mesi (continuazione), Sebastiano Granata, 8 anni e 6 mesi di reclusione (riconosciute generiche e continuazione), Franco Guglielmino, 9 anni (continuazione), Contatto Laudani, 8 anni, Giuseppe Laudani (classe '46), 8 anni e 6 mesi, Santo Orazio Laudani, 4 anni e 4 mesi (continuazione), Sebastiano Laudani (classe '69), 12 anni, Orazio Leonardi, 10 anni, 6 mesi (continuazione), Daniele Mangiagli, 6 anni, Daniele Claudio Magri', 7 anni e 6 mesi (riconosciute generiche e continuazione), Orazio Militello, 4 anni e 8 mesi (riconosciute generiche), Giovanni Muscolino, 7 anni e 4 mesi, Antonio Luca Jose' Pappalardo, 8 anni e 8 mesi, Leonardo Parisi, 7 anni e 8 mesi, Carmelo Pavone, 13 anni e 8 mesi (continuazione), Francesco Antonio Pistone, 12 anni (continuazione), Alessandro Raimondo, 2 anni e 2 mesi (continuazione), Antonino Rapisarda, 4 anni e 4 mesi (continuazione), Alfio Romeo, 13 anni (continuazione), Omar Scaravilli, 4 anni e 10 mesi (continuazione), Orazio Scuto, 8 anni, Orazio Salvatore Scuto, 2 anni e 8 mesi (continuazione), Maria Scuderi, 8 anni, Salvatore Sorbello, 8 anni, Maurizio Tomaselli, 5 anni (continuazione).

Le conferme a Filippo Anastasi, 10 anni, 8 mesi e 4 mila euro, l'avvocato Giuseppe Arcidiacono, 7 anni e 4 mesi, Giuseppe Fichera, 10 anni, l'avvocato Salvatore Mineo, 6 anni e 8 mesi, Valerio Parasiliti Rantone, 8 anni e 8 mesi, Giuseppe Parenti, 3 anni (riconosciuta continuazione), Sebastiano Torrisi, 3 anni (riconosciuta continuazione), Antonino Franco Ventura, 8 anni e 2 mesi (riconosciuta continuazione).

Il blitz Vicere' riusci' a mappare l'organigramma del clan, da Catania fino alla fascia ionica, pedemontana e nel triangolo della morte tra Paterno' e Adrano.