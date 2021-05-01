CATANIA. ALIMENTI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE: DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN CHIOSCO
I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del NAS di Catania, hanno eseguito dei controlli a campione in diversi esercizi pubblici del capoluogo etneo finalizzati al rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.
In uno di questi, il chiosco-bar denominato “da Luciano”, ubicato in via Bernardo Colnago, i militari hanno riscontrato un cattivo stato di conservazione di alcuni alimenti che sono stati posti sotto sequestro.
Per tale violazione il titolare del chiosco, un 44enne di Catania, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.