Catania, alimenti scaduti, lavoro nero e ambulanti abusivi: sanzioni per 56.800 euro

Controlli a tappeto della task force coordinata dalla Polizia di Stato: irregolarità in un panificio e in una macelleria, sequestrati alimenti scaduti e prodotti privi di tracciabilità. Sanzionati anche diversi ambulanti abusivi nella zona del cimitero.

La Polizia di Stato ha coordinato una vasta attività controllo che si è sviluppata su più fronti, da un lato per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e, dall’altro, per verificare la qualità dei prodotti alimentari e le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro nelle diverse attività commerciali, contestando sanzioni per 56.800 euro.

L’intervento ha visto impegnati gli enti istituzionali che costituiscono la task force, secondo il collaudo schema di controllo messo in campo con un’apposita ordinanza della Questura di Catania.

Gli accertamenti sono stati coordinati dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e hanno visto impegnati il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dei servizi Veterinari, Igiene e Spresal dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione dell’Asp di Catania e della Polizia Locale.

I controlli hanno interessato un panificio del quartiere San Nullo e una macelleria del quartiere di San Giovanni Galermo.

Le verifiche nel panificio hanno fatto emergere alcune infrazioni alla normativa vigente che hanno determinato l’elevazione di sanzioni per l’omessa informazione degli ingredienti ai consumatori sugli alimenti venduti, l’assenza di estintori e il mancato funzionamento delle lampade di emergenza, l’assenza dei prezzi sui prodotti alimentari venduti e la presenza di affissioni pubblicitarie non autorizzate e l’installazione abusiva di una tenda.

Per quanto riguarda la macelleria è stata accertata la presenza di due lavoratori non in regola, che ha determinato una maxi sanzione per lavoro nero pari a 3.900 euro e l’ulteriore sanzione di 5.000 euro al titolare, in quanto recidivo. Nel locale sono stati rinvenuti 17 chili di prodotti, tra salumi e formaggi, privi indicazioni sulla loro provenienza, per cui è scattata la sanzione di 6.000 euro per la mancata tracciabilità. Inoltre, sono stati sequestrati 12 chili di alimenti risultati scaduti, tra carne e formaggi. Una sanzione di 2.000 euro è stata elevata per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HCCP. E’ stata rilevata la presenza di pubblicità e di una tenda non autorizzati. Inoltre, sono state appurate la presenza di estintori scaduti e di arredi che ostacolavano il passaggio dei lavoratori, la mancata indicazione dei prezzi sui prodotti venduti, la presenza di macchinari da lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge e l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con il sequestro di 90 chili di ortofrutta, cassette d’acqua e attrezzatura varia che occupavano l’intero marciapiede antistante il locale.

In una seconda fase i controlli hanno interessato la zona del cimitero e sono stati effettuati dai poliziotti delle moto volanti “Nibbio”, dagli agenti della Polizia Locale “annonaria” e dagli operatori del Corpo Forestale per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Sono stati individuati diversi ambulanti su strada privi di autorizzazione, i quali, pertanto, sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di licenza e dei requisiti professionali per la vendita di alimenti e per mancata tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, sequestrando complessivamente 1 chilo e 300 grammi di ortofrutta. Dopo gli opportuni controlli sull’idoneità al consumo umano, i prodotti sequestrati sono stati donati ad enti caritatevoli.