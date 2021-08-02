CATANIA ARRIVA LA RUOTA PANORAMICA ALTA 50 METRI SU PIAZZALE SANZIO

Anche a Catania, come in tante altre città italiane e del mondo, nei prossimi giorni girerà una ruota panoramica alta 50 metri. A dare l'annuncio via social è il sindaco Salvo Pogliese."Un’attrazione...

Anche a Catania, come in tante altre città italiane e del mondo, nei prossimi giorni girerà una ruota panoramica alta 50 metri. A dare l'annuncio via social è il sindaco Salvo Pogliese.

"Un’attrazione - scrive il primo cittadino - destinata a richiamare, nella massima sicurezza, migliaia di cittadini, non solo di Catania ma da tutta la Sicilia, oltre che divenire fruibile per i tanti turisti che in questi giorni sono tornati a visitarci. Dopo un’attenta valutazione, il luogo prescelto è stato quello dello slargo di piazzale Raffaello Sanzio. Una location dalla quale si potranno vedere agevolmente l’Etna e il mare, i due elementi che contraddistinguono la visione dall’alto della nostra Città, ricchezza e attrazione turistica impareggiabili".

"E poi, soprattutto, si potrà sfruttare l’attiguo parcheggio dell’Amt per accogliere le auto per chi viene da fuori città, senza gravare sul traffico urbano.

Un sito raggiungibile anche con la Metro alla fermata “Giuffrida” e con gli autobus di linea urbana che fanno capolinea nei pressi". Il primo cittadino ha detto che la concessione sarà temporanea fino al 7 novembre, anche per valutare l’impatto dell’iniziativa; questo significa che a Catania, dai prossimi giorni, per la gioia di grandi e piccini, finalmente “girerà la ruota”.