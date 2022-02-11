CATANIA, ATTERRAGGIO FUORI PISTA PER UN AEREO TURISTICO: NESSUN FERITO

Intervento in zona Bicocca da parte dei Vigili del Fuoco di Catania (settore gridmap B3) per un piccolo velivolo atterrato fuori pista. È stato attivato il piano di emergenza per incidente al di fuori...

Dalle prime notizie giunte sembrava che gli occupanti fossero due, di cui uno ferito non grave e l’altro praticamente illeso. Una volta arrivati sul posto ci si è resi conto che sì, si trattava di un piccolo aereo da turismo, che era in fase di atterraggio al cui interno vie era solo il pilota a bordo che è illeso. Sembra che anche il velivolo sia in grado di decollare nuovamente se verrà autorizzato dalla torre di controllo.