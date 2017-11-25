CATANIA: AUTO CAPOVOLTA DOPO SCONTRO CON FURGONE - LE FOTO

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 3,00 all’incrocio tra via Roccaromana e Via Nino Martoglio, in pieno centro a Catania.In fase di accertamento le cause dello scontro t...

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 3,00 all’incrocio tra via Roccaromana e Via Nino Martoglio, in pieno centro a Catania.

In fase di accertamento le cause dello scontro tra un’autovettura Citroen C1 ed un furgone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania.

Lievemente feriti gli occupanti dei mezzi coinvolti, affidati alle cure del personale sanitario del Servizio 118