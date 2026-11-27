🚨 ULTIM'ORA CATANIA, AUTO IN FIAMME ALL’USCITA PAESI ETNEI DELLA TANGENZIALE

Una densa colonna di fumo nero si è levata dal veicolo fermo lungo lo svincolo. Attenzione per gli automobilisti in transito.

Momenti di paura questa mattina, venerdì 27 novembre 2026, lungo la tangenziale di Catania, in corrispondenza dello svincolo di uscita per i Paesi Etnei, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco.

Il conducente, accortosi in tempo di quanto stava accadendo, è riuscito ad accostare il mezzo e a uscire dall’abitacolo, mettendosi in salvo.

Fortunatamente, non si registrano feriti.

Le fiamme hanno interessato la parte anteriore del veicolo, fermo a ridosso del guardrail, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza.

L’incendio sta provocando rallentamenti alla circolazione, in un orario particolarmente intenso per il traffico lungo la tangenziale di Catania, percorsa da numerosi pendolari diretti verso il capoluogo etneo e i comuni limitrofi.

Restano al momento da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

Si raccomanda la massima prudenza agli automobilisti in transito lungo il tratto interessato.

Seguono aggiornament