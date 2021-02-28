CATANIA: AUTO PRENDE FUOCO DOPO INCIDENTE SU VIALE MEDITERRANEO
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti a seguito dell'incendio di un'autovettura che si è verificato a seguito di un incidente stradale accaduto stasera sul Viale Medi...
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti a seguito dell'incendio di un'autovettura che si è verificato a seguito di un incidente stradale accaduto stasera sul Viale Mediterraneo in direzione Catania, prima dello svincolo di Canalicchio.
L'incidente tra un'autovettura ed un motoveicolo è stato la causa del rogo successivo.
Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo e le loro condizioni non destano preoccupazioni.
Il motociclista é stato invece trasportato in ospedale dai sanitari del Servizio 118.
La squadra del Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord sta tutt'ora operando sul luogo dell'incidente, un'altra squadra proveniente dalla Centrale, è al lavoro per accertamenti sulla corsia opposta.
Sono state segnalate lunghe code.