CATANIA: AUTO PRENDE FUOCO DOPO INCIDENTE SU VIALE MEDITERRANEO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti a seguito dell'incendio di un'autovettura che si è verificato a seguito di un incidente stradale accaduto stasera sul Viale Medi...

28 febbraio 2021 22:21
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti a seguito dell'incendio di un'autovettura che si è verificato a seguito di un incidente stradale accaduto stasera sul Viale Mediterraneo in direzione Catania, prima dello svincolo di Canalicchio.

L'incidente tra un'autovettura ed un motoveicolo è stato la causa del rogo successivo.

Fortunatamente gli occupanti del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Il motociclista é stato invece trasportato in ospedale dai sanitari del Servizio 118.

La squadra del Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord sta tutt'ora operando sul luogo dell'incidente, un'altra squadra proveniente dalla Centrale, è al lavoro per accertamenti sulla corsia opposta.

Sono state segnalate lunghe code.

