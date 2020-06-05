95047

CATANIA: AUTO SI RIBALTA IN PIENO CENTRO ABITATO.

+++FLASH+++I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 18 in via Imperia per un incidente stradale. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, e per cause ancora non note si è riba...

05 giugno 2020 18:52
+++FLASH+++

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 18 in via Imperia per un incidente stradale. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, e per cause ancora non note si è ribaltato su un fianco.

L’uomo è rimasto imprigionato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco e soccorso dal 118.

Al momento non si conoscono le condizioni e le generalità del ferito.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

IN AGGIORNAMENTO

 

