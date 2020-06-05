CATANIA: AUTO SI RIBALTA IN PIENO CENTRO ABITATO.

+++FLASH+++I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 18 in via Imperia per un incidente stradale. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, e per cause ancora non note si è riba...

A cura di Redazione 05 giugno 2020 18:52

