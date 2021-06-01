CATANIA, AUTO SI RIBALTA SUL VIALE MEDITERRANEO, UN FERITO

Un incidente stradale si è verificato ieri sera sul viale Mediterraneo a Catania, dopo il curvone in direzione Catania. Il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che si è ribalta...

Un incidente stradale si è verificato ieri sera sul viale Mediterraneo a Catania, dopo il curvone in direzione Catania. Il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Le cause sono in corso di accertamento a cura del personale della Polizia Stradale intervenuto.

Il giovane occupante del veicolo é stato soccorso dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del Servizio 118, ed è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’arteria stradale é stata chiusa in quel tratto per il tempo necessario ai rilievi del caso. Non si ha notizia altri eventuali veicoli coinvolti nell’incidente.