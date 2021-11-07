CATANIA: AVEVA MUSO E ZAMPE BLOCCATE CON IL NASTRO ADESIVO, CANE SALVATO

CATANIA: AVEVA MUSO E ZAMPE BLOCCATE CON IL NASTRO ADESIVO, SALVATO CANE

Unita' di emergenza Lav insieme a vigili del fuoco di Catania, polizia municipale e soccorso veterinario hanno salvato un cane con muso e zampe legate con lo scotch.

L'animale era stato segnalato in mezzo ai rovi.

"Il cane, spaventato, è stato sottoposto alle prime cure veterinarie - afferma Beatrice Rezzaghi, responsabile Unità di Emergenza LAV - Ci siamo trovati di fronte a una scena che mai avremmo pensato di vedere, di autentica crudeltà, perché se non fossimo intervenuti in tempo il cane avrebbe rischiato di morire soffocato.

Ricordiamo che il maltrattamento di animali è un reato che prevede la reclusione da 3 a 18 mesi o multa fino a 30.000 euro. Non denunciare simili violenze equivale a esserne complici, quindi ci auguriamo che l'omertà non prevalga su tanta efferatezza, da condannare senza se e senza ma: per questa ragione sporgeremo denuncia contro ignoti e ci auguriamo di poter contribuire ad assicurare alla giustizia questi malfattori". (ANSA).