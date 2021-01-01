CATANIA: BAR APERTO E CLIENTI AI TAVOLINI, CHIUSO LOCALE

A seguito di una segnalazione su linea 112 NUE, personale delle Volanti e della Polizia locale ha effettuato il controllo amministrativo del bar “Sabor Latino”, sito in Piazza Carlo Alberto. Sul posto...

A seguito di una segnalazione su linea 112 NUE, personale delle Volanti e della Polizia locale ha effettuato il controllo amministrativo del bar “Sabor Latino”, sito in Piazza Carlo Alberto. Sul posto si accertava che, in violazione del D.P.C.M. e dell’ordinanza regionale volta al contenimento della diffusione del virus COVID 19, all’esterno del locale vi erano alcune persone intente a consumare bevande sedute ai tavolini. Pertanto il titolare veniva sanzionato amministrativamente con contestuale provvedimento di chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni.