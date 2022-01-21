CATANIA. BECCATO IN AUTO CON COCA E SOLDI: ARRESTATO.
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza di reato un 41enne catanese, in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nell’ambito di un servizio realizzato nella zona del quartiere di Nesima per il contrasto della criminalità in genere ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno sottoposto a controllo il 41 enne che, in quel momento, si trovava all’interno della propria auto parcheggiata in viale Antoniotto Uso di Mare, nei pressi della rotatoria di San Nullo.
L’uomo in particolare, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso della somma di denaro di 1.144 euro, ritenuta provento dello spaccio, nonché di 18 dosi di cocaina, occultata all’interno dell’abitacolo dell’autovettura.
L’Autorità Giudiziaria, all’esito del rito direttissimo, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.