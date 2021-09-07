CATANIA: BOTTIGLIA INCENDIARIA IN UN RIFUGIO , 50 GATTI SALVATI DALLE FIAMME

Circa 50 gatti ospitati a Catania in un gattile a Villa Curia ed accuditi da un’associazione di volontariato convenzionata con il Comune sono stati salvati dalla Polizia Municipale e da una volontaria...

Circa 50 gatti ospitati a Catania in un gattile a Villa Curia ed accuditi da un’associazione di volontariato convenzionata con il Comune sono stati salvati dalla Polizia Municipale e da una volontaria da un principio di incendio causato dal lancio da parte di ignoti di una bottiglia incendiaria all’interno della villa.

Gli agenti di una pattuglia nel corso dei servizi di controllo del territorio sono intervenuti riuscendo a evitare il propagarsi delle fiamme. Dell’episodio è stata informata l’autorità giudiziaria.

Nel corso dei controlli gli agenti e ispettori del reparto di vigilanza ambientale della Polizia Locale di Catania, hanno sottoposto a controllo amministrativo un’attività di autocarrozzeria e verniciatura operante in via Fossa della Creta, gestita da un trentaduenne catanese, sprovvista di autorizzazione all'esercizio dell’attività e all'emissione di fumi in atmosfera. Per questi motivi, il titolare è stato sanzionato con un verbale di 5.167,00 euro e il sequestro amministrativo di tutta l'attrezzatura. Inoltre, lo stesso è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di illecite emissioni nell’aria, con relativo sequestro penale del forno di verniciatura.