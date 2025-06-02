CATANIA. Bruciano sterpaglie e rifiuti in via Leucatia, intervento dei Vigili del Fuoco

Catania, 2 giugno 2025 – Un incendio è divampato questo pomeriggio intorno alle ore 15 in via Leucatia, a Catania, coinvolgendo una vasta area di sterpaglie. A rendere particolarmente allarmante la si...

Catania, 2 giugno 2025 – Un incendio è divampato questo pomeriggio intorno alle ore 15 in via Leucatia, a Catania, coinvolgendo una vasta area di sterpaglie.

A rendere particolarmente allarmante la situazione è stata la presenza di una densa colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, oltre alla vegetazione secca, potrebbero essere andati a fuoco anche alcuni pneumatici, il che spiegherebbe l’intensa nube tossica che si è sollevata in cielo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con due mezzi, impegnati a circoscrivere e domare le fiamme per evitare che si propagassero ad aree vicine, potenzialmente a rischio.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a bloccare il traffico in entrata e in uscita nella zona per garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento e tutelare i cittadini.

Al momento non si registrano feriti, ma l’intera area è stata posta sotto controllo in attesa che l’incendio venga completamente domato e siano chiarite le cause esatte del rogo.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore.