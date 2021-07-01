CATANIA: CAMION DI PANINI E TAVOLINI AD OCCUPARE IL PARCHEGGIO AMT, DENUNCIATO

Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania finalizzati al controllo dei c.d. “paninari ambulanti”, personale della Squadra Amministrativa, unitamente a personale della Polizia Locale, n...

Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania finalizzati al controllo dei c.d. “paninari ambulanti”, personale della Squadra Amministrativa, unitamente a personale della Polizia Locale, nella serata di ieri ha effettuato diversi controlli.

Tra gli altri, è stato posto ad accertamenti un negozio mobile posto all’interno del parcheggio scambiatore AMT ubicato nel quartiere di San Giovanni Galermo.

La titolare è stata deferita all’A.G. in quanto, per trarne profitto, aveva invaso 128,50 mq di suolo pubblico destinato al parcheggio delle autovetture, mediante il posizionamento di un camion per la preparazione dei panini, con attigua pedana di livellamento delimitata da una struttura in metallo con copertura. Inoltre aveva posizionato, in un’altra area attigua al camion, 52 sedie e 23 tavolini, messi a disposizione dei clienti per la consumazione degli alimenti e bevande.

Nella circostanza, detta struttura veniva sottoposta a sequestro penale mentre le sedie e i tavolini venivano sottoposti a sequestro amministrativo.

Nei confronti della responsabile sono state comminate sanzioni per un ammontare di 745,00 euro.