CATANIA. COMPRAVENDITA DELLA CITTADINANZA: DA BRASILIANI A ITALIANI GRAZIE AI FAVORI DI DIPENDENTI COMUNALI

Su ordine della Procura della Repubblica di Catania, la Polizia ha eseguito 12 misure cautelari, consistenti in 9 restrizioni ai domiciliari e 3 obblighi di firma, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari in relazione ad una articolata rete transnazionale legata all’affare dell’acquisto da parte di brasiliani della cittadinanza italiana tramite il sistema del cosìddetto iure sanguinis.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla transnazionalità e dal fine del profitto, corruzione, falso in atto pubblico e tentata estorsione.

Le indagini, svolte dagli investigatori della Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione, con servizi sotto copertura e telecamere installate negli uffici comunali del capoluogo etneo, hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un comitato d’affari, a carattere transnazionale, operativo nel settore della compra-vendita della cittadinanza italiana con il sistema “iure sanguinis, ramificato tra Brasile e Italia, individuando i promotori in A.M.L. (55 anni), titolare dell’agenzia disbrigo pratiche in via Alcide de Gasperi, da parecchi anni a Catania, e N.R. (55 anni) italo-brasiliano, dimorante in Brasile, quest’ultimo con il compito di agganciare la clientela, assistere i brasiliani rivendicanti la titolarità del diritto ad acquisire la cittadinanza italiana nonché incassare i primi acconti.

Gli investigatori hanno appurato che il sodalizio si avvaleva di una fitta rete di compiacenti impiegati del Comune di Catania deputati ad accelerare l’iter di acquisizione della cittadinanza italiana, attribuendo priorità di trattazione alle pratiche presentate da A.M.L. per conto dei suoi assistiti, anche attraverso l’adozione sistematica di atti contra legem.

Nel corso dell’attività è emerso che i dipendenti del Comune di Catania, con il ruolo di organizzatori, hanno costituito una sorta di vera e propria “squadra” e, ciascuno per la propria competenza (un Vigile Urbano addetto ai controlli sulle residenze, un’impiegata dell’Ufficio Stranieri, la responsabile dell’Ufficio Cittadinanze ed un addetto all’Archivio dello Stato Civile), utilizzando a fini personali la funzione pubblica ricoperta, riusciva a controllare le pratiche presentate dall’ A.M.L, esitandole velocemente e anche in spregio alle norme di settore.

Tra questi un ruolo cardine nel meccanismo fraudolento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in favore dei clienti brasiliani era svolto da S.M.L., responsabile dell’Ufficio Cittadinanze del Comune di Catania, oggi in pensione, che tralasciava di rilevare incompletezze e carenze presenti in dette pratiche, che avrebbero dovuto comportare la sospensione o il rigetto delle stesse, con la collaborazione di G.G., addetto all’Archivio di Stato, che si attivava per coadiuvare la collega con la quale condivideva i proventi derivanti dal business illecito.

Nella cerchia degli impiegati pubblici infedeli è emersa anche la figura di G.R., Ufficiale di Anagrafe dell’Ufficio Stranieri, che provvedeva all’accettazione della richiesta di iscrizione anagrafica di residenza, attribuendo una corsia preferenziale alle pratiche presentate da A.M.L, in tal modo accelerando l’iter per l’accertamento fittizio della residenza.

Il modus operandi dell’impiegata, ancora in servizio, era il seguente: nelle prime ore della mattinata l’ A.M.L era solito inviarle una SMS al fine di segnalarle le pratiche da trasmettere in via prioritaria all’Ufficio di Polizia locale per gli accertamenti di rito.

L’impiegata si attivava anche nella locazione ai brasiliani di un appartamento nella sua disponibilità, che la stessa gestiva, unitamente alla figlia e al marito.

Altro tassello fondamentale per il funzionamento del rodato sistema illecito è rappresentato dal servizio svolto dal Vigile Urbano T. A. con precedenti specifici in tale ambito, il quale, consapevole dell’illiceità della sua condotta, prendeva un appuntamento con i brasiliani, tramite l’intermediazione di A.M.L, per l’attestazione della residenza; talvolta delegava l’intera pratica allo stesso A.M.L il quale provvedeva personalmente a farle firmare ai suoi clienti brasiliani.

In sostanza, il sodalizio, a fronte del pagamento di migliaia di euro (le cifre oscillavano tra 5.000 e 5.500 euro a pratica) offriva un pacchetto completo “tudo incluìdo”, comprensivo di adempimenti burocratici, prelievo ed accompagnamento in aeroporto, alloggio nel territorio catanese (per lo stretto tempo necessario ad acquistare la doppia cittadinanza, dai 12 ai 14 giorni ) presso strutture messe a disposizione dall’organizzazione, consistenti in 4 immobili e, in alcuni casi, l’offerta prevedeva anche l’organizzazione di cene per festeggiare il buon esito delle pratiche.

In tale contesto, gli impiegati comunali hanno conseguito vantaggi economici basati essenzialmente in canoni di locazione notevolmente maggiori rispetto ai prezzi di mercato (500 a persona per una permanenza di soli 12-14 giorni), forniture di carburante e altre regalie in cambio di false attestazioni di residenza.

La responsabile dell’Ufficio Cittadinanze S.M.L., unitamente al collega G.G., impiegato all’Archivio di Stato, dietro lo schermo del servizio di riordino dei locali, riceveva per ogni brasiliano giunto a Catania 250,00 euro, occupandosi delle pulizie dei locali adibiti ad ospitare i brasiliani e del cambio biancheria, come è stato cristallizzato dalle immagini riprese dalla telecamera installata all’interno del richiamato ufficio pubblico, dove, intorno alle 7.30, quando l’ufficio era ancora non frequentato, l’addetto all’Archivio di Stato consegnava alla collega la somma di 625 euro.

Gli investigatori hanno sentito alcuni brasiliani, dalle cui dichiarazioni è emersa non solo l’indole violenta di A.M.L, spintosi finanche a minacce di morte per estorcere una firma su un documento attestante un falso pagamento, ma anche che la ragione vera alla necessità di acquistare la cittadinanza italiana consisteva nell’esigenza di ottenere in tempi rapidi (in soli 15 giorni a fronte dei 12 anni necessari in Brasile) il passaporto italiano e circolare liberamente nell’area Schengen o per trasferirsi negli Stati Uniti a scopi imprenditoriali.

Il giro di affari accertato durante le brevi fasi delle indagini ammonta alla somma complessiva di 265.000 euro, per la quale è stato disposto sequestro preventivo, anche per equivalente, a carico dei due promotori, di cui il terminale brasiliano risulta attualmente non presente in Italia e, pertanto, ai fini dell’esecuzione della misura, verranno attivati i consueti canali di cooperazione internazionale.

Nell’ambito dell’esecuzione della misura cautelare (arresti domiciliari per 9 indagati e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ad altre 3 persone) è stato effettuato il sequestro preventivo di 4 immobili, ubicati a Catania, ed utilizzati dal sodalizio per ospitare i brasiliani durante il soggiorno catanese. Questo l'elenco fornito dagli inquirenti riguardante gli indagati posti agli arresti domiciliari.

1. A.M.L. (classe ‘65), tratto in arresto a Catania, sottoposto agli arresti domiciliari;

2. N.R. (classe ’65) irreperibile;

3. T. A. (classe ’61) tratto in arresto a Catania, sottoposto agli arresti domiciliari;

4. S.M.L. (classe ’53), tratta in arresto a Gravina di Catania (CT), sottoposta agli arresti domiciliari;

5. S. S. (classe ’51), tratto in arresto a Gravina di Catania (CT) sottoposto agli arresti domiciliari;

6. G.G. (classe ’57), tratto in arresto a Mascalucia (CT) sottoposto agli arresti domiciliari;

7. R G B (classe ’61), tratto in arresto ad Aci Castello (CT), sottoposto agli arresti domiciliari;

8. G.R. (classe ’62), tratta in arresto a Locate di Triulzi (MI), sottoposta agli arresti domiciliari;

9. G D. (classe ’92), tratta in arresto a Saronno (VA) sottoposta agli arresti domiciliari.

Nel video, realizzato dalla squadra mobile della Questura di Catania, un uomo dice a una donna seduta dietro a una scrivania "ho due buone notizie: una buona e l'altra antipatica. La prima è che ne sono venuti cinque, la cattiva è che rompono prima di arrivare...". La donna replica che "...è dal primo momento... all'epoca quando ha cominciato, mi ha detto 'no la pulizia deve essere fatta, la casa pulita...'" ma "il cambio della biancheria se lo fanno loro...". Nel video si vede l'uomo che prende il suo portafogli e chiede alla donna "625 euro... giusto?" prima di consegnarle qualcosa che lei posa nella sua borsa.