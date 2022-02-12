CATANIA: CON UNA FOLLE FUGA CERCA DI SFUGGIRE AI CARABINIERI: BLOCCATO E DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un giovane catanese di 20 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.L’equipaggio della Radiomobile, n...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un giovane catanese di 20 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

L’equipaggio della Radiomobile, nel corso di un servizio di perlustrazione nel centro cittadino ha notato il passaggio di una Toyota Yaris che, a gran velocità, percorreva via Giacomo Leopardi.

I militari hanno pertanto intimato l’alt al conducente dell’autovettura che anziché fermarsi, giunto all’altezza di Piazza Corsica, ha repentinamente cambiato la propria direzione di marcia imboccando a gran velocita ed in controsenso la via Martino Cilestri, sino ad arrivare in Corso Italia, oltrepassando l’incrocio e dirigendosi verso viale Jonio.

I militari si sono immediatamente messi all’inseguimento, utilizzando sirena e lampeggianti anche al fine di avvertire del pericolo gli altri utenti della strada, ignari di quanto stesse accadendo.

La fuga si è protratta fino alla zona di piazza A. Lincoln, dove, grazie all’arrivo di ulteriori pattuglie di rinforzo, i militari sono riusciti a fermarlo, sbarrandogli la strada.

Il giovane, che non avrebbe fornito spiegazioni per il proprio pericoloso comportamento, oltre ad essere stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato sottoposto a sanzioni amministrative per plurime violazioni al C.d.S., tra le quali anche quella per aver guidato senza patente, in quanto mai conseguita.