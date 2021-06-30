CATANIA: CONDOMINO DENUNCIA LAVORI ABUSIVI NELLO STABILE: MINACCIATO E PERCOSSO DAI VICINI
I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno indagato in stato di libertà due soggetti ritenuti responsabili dei reati di percosse e minacce.
I due individui, infatti, avevano realizzato nello stabile condominiale di residenza dei lavori edili abusivi e, per tali ragioni, venivano segnalati da un condomino ai Vigili urbani i quali, una volta effettuati i rilievi del caso, procedevano ad irrogare le relative sanzioni.
Successivamente, il condomino, reo di aver segnalato gli abusi all’Autorità, veniva preso di mira insieme alla sua compagna, dai due malviventi che ponevano in essere nei loro confronti una serie di condotte vessatorie: infatti, oltre a staccare il contatore dell’energia elettrica del loro appartamento ad ogni ora del giorno e della notte, ogni qual volta li incrociavano nelle scale dello stabile li aggredivano verbalmente arrivando perfino a spintonarli.
Una volta acquisita la notizia criminis, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, intervenivano ponendo così fine ai continui soprusi che la coppia era stata costretta a patire: i due uomini venivano così indagati in stato di libertà per i reati di percosse e minacce.