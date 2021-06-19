CATANIA: CORRIERE DELLA DROGA FERMATO AL CASELLO CON 7 CHILI DI COCAINA
La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese G. G. classe 1975 in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.Personale dell...
Personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” apprendeva che nei giorni scorsi sarebbe giunto in questo centro un corriere proveniente dalla Calabria a bordo di un’autovettura Fiat Punto di colore grigio con un ingente carico di cocaina destinato al “mercato” catanese.
Alla luce di quanto appreso, veniva predisposto, sin dalle prime ore del mattino, un mirato servizio effettuato presso il casello autostradale di San Gregorio dell’autostrada A18 Messina – Catania.
Dopo alcune ore di paziente attesa, alle ore 15:00 il personale preposto all’osservazione procedeva al controllo di un’autovettura Fiat Punto Van di colore bianco condotta da G.G.
Al fine di procedere ad un controllo più accurato, L.B. veniva accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile di Catania.
Ad esito di perquisizione, a bordo del suddetto veicolo si rinvenivano, occultati sotto svariati sacchi di materiale edile, 7 involucri cd. “panetti” contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 7 di cocaina.
La droga, del valore di oltre € 315.000, immessa sul mercato avrebbe fruttato una cifra pari a € 875.000 circa.
Espletate le formalità di rito, G.G. veniva associato alla Casa Circondariale di Messina – Gazzi a disposizione dell’A.G.