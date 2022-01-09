CATANIA, COVID: DOMANI VERTICE URGENTE TRA USCA ED I MEDICI DI FAMIGLIA

“Stiamo vivendo un momento assai delicato. E in questa fase è indispensabile il lavoro svolto dai medici di medicina generale”. Così il commissario emergenza Covid Catania, Pino Liberti, che domani po...

“Stiamo vivendo un momento assai delicato. E in questa fase è indispensabile il lavoro svolto dai medici di medicina generale”. Così il commissario emergenza Covid Catania, Pino Liberti, che domani pomeriggio ( ) parteciperà ad un incontro urgente convocato dal capo dipartimento attività territoriali con i rappresentanti istituzionali dei medici di medicina generale. “L’incontro – spiega Liberti – servirà a discutere, vista la gravità della situazione, in che modo a livello provinciale si può facilitare il lavoro dei mmg, indispensabili attori di questa emergenza. Occorre migliorare con ogni mezzo la comunicazione fra Usca e medicina generale”.

Mi spiace che una mia dichiarazione ("Evitare che gli asintomatici finiscano in ospedale perché senza interlocutori") abbia creato dei malumori. Preciso che non era riferita in alcun modo ai medici di medicina generale. Mi riferivo al call center dell’emergenza Covid, che in questi giorni fatica a dare risposte puntuali a tutti gli utenti. Riceviamo in media circa 35 mila telefonate al giorno. Ma riusciamo a rispondere soltanto al 10% delle chiamate. Conosco molto bene la faticosa attività svolta dai mmg ed il loro impegno è molto prezioso. E’ un momento di grande difficoltà per tutti. Stiamo vivendo un brutto periodo, ma sono fiducioso. Con il contributo di tutti riusciremo a superare questa emergenza.”