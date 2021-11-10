CATANIA. CROLLA IL TETTO DEL LICEO BOGGIO LERA, NESSUN FERITO

Questa mattina una squadra ed un funzionario tecnico del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania ha effettuato un sopralluogo di verifica all’interno del Liceo Statale “E. Boggio Lera” in via Vittorio Emanuele II, 346 a Catania.

La richiesta di sopralluogo è stata fatta dal dirigente scolastico, prof. Donato Biuso. Nel sopralluogo è stato constatato il cedinento parziale di parti di una capriata in legno con il manto di copertura in tegole e con le volte realizzate con controsoffitto in canne e gesso.

Il crollo parziale, che verosimilmente è avvenuto durante le ore notturne, ha interessato un’aula ed una parte di corridoio dell’ultimo piano.

A scopo precauzionale e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e di manutenzione della copertura, è stato dichiarato temporaneamente inagibile l’intero ultimo piano dell’edificio scolastico. Durante il sopralluogo erano presenti i tecnici dell’Ufficio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione della Città Metropolitana di Catania.