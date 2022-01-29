CATANIA, DICHIARATA LA MORTE CEREBRALE PER LA 12ENNE DOPO MALORE A SCUOLA, DONATI GLI ORGANI

La commissione medica dell'ospedale Garibaldi nuovo di Catania ha dichiarato la morte cerebrale della dodicenne che due giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco mentre era nella scuola elementare che...

A cura di Redazione 29 gennaio 2022 18:14

