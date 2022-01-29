CATANIA, DICHIARATA LA MORTE CEREBRALE PER LA 12ENNE DOPO MALORE A SCUOLA, DONATI GLI ORGANI
La commissione medica dell'ospedale Garibaldi nuovo di Catania ha dichiarato la morte cerebrale della dodicenne che due giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco mentre era nella scuola elementare che frequentava.
La decisione degli esperti è giunta dopo le ore di 'osservazione' previste dalla legge.
I danni provocati dall'ipossia per la mancanza di ossigeno al cervello dopo un arresto del sistema cardiocircolatorio le hanno indotto un coma irreversibile. I genitori della dodicenne hanno autorizzato il prelievo degli organi per la loro donazione.