CATANIA. DROGA PER TUTTI I GUSTI IN QUELL'APPARTAMENTO IN AFFITTO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un pregiudicato catanese di 23 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine al reato detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno preso spunto dall’irruzione che i militari eseguirono lo scorso 10 luglio in quell’abitazione di via Delfo, nel cuore del quartiere San Cristoforo, dove rinvennero e sequestrarono 30 grammi circa di cocaina, 200 grammi circa di crack, 55 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione, 270 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

I carabinieri, oltre a stabilire, tramite esami di laboratorio, che dalla cocaina e dalla marijuana sequestrate si potevano rispettivamente ricavare 1355 e 306 dosi medie singole, sono riusciti a dare un volto al conduttore dell’attività illecita.

Personaggio identificato mediante una serie di riscontri quali: il regolare contratto di affitto stipulato dal medesimo nell’agosto 2020, un provvedimento giudiziario a suo carico, una carta di identità e un codice fiscale, rinvenuti all’interno di un comodino in camera da letto.

Elementi di prova utili al magistrato titolare dell’indagine per richiedere ed ottenere dal giudice il provvedimento restrittivo.