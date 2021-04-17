CATANIA, DUE SPACCIATORI ARRESTATI A PICANELLO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 39enne Francesco PULVIRENTI e il 24ene Christian BARBAGALLO, entrambi catanesi, poiché ritenuti re...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 39enne Francesco PULVIRENTI e il 24ene Christian BARBAGALLO, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

Avevano creato il loro angolino su via Maria Gianni luogo in cui ricevevano i numerosi clienti interessati all’acquisto di “erba”.

A scombinare la loro armonia imprenditoriale i militari che, dopo un lungo servizio di osservazione, vedendoli cedere sostanza stupefacente in cambio di denaro a ben quattro acquirenti (tutti fermati e trovati con in tasca le dosi di marijuana appena acquistate), li hanno bloccati e perquisiti sul posto recuperando i 30 euro che avevano appena incassato dalla vendita della sostanza stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.