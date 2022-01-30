CATANIA, È MORTA LA 12ENNE COLPITA DA ARRESTO CARDIACO A SCUOLA: GLI ORGANI SARANNO DONATI
Non ce l'ha fatta la 12enne colpita da un arresto cardiaco in classe lo scorso 27 gennaio. La bimba, che frequentava la scuola media Cavour di Catania è deceduta in seguito ai danni dovuti alla mancanza di ossigeno al cervello. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale alle 16.30 di ieri dopo una serie di accertamenti iniziati in mattinata
La ragazzina dopo il malore improvviso a scuola era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Nesima dove i medici hanno fatto di tutto per strapparla alla tragica fine.
Ieri la tragica notizia e la dichiarazione della morte cerebrale. La decisione degli esperti è giunta dopo le ore di ‘osservazione’ previste dalla legge.
I danni provocati dall’ipossia per la mancanza di ossigeno al cervello dopo un arresto del sistema cardiocircolatorio le hanno indotto un coma irreversibile. I genitori della dodicenne hanno autorizzato il prelievo degli organi per la loro donazione.