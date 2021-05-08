CATANIA, “ERBA” NASCOSTA TRA LE BOMBOLE DEL GAS, ARRESTATO COMMERCIANTE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un commerciante catanese di 24 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di...

Nei diversi passaggi effettuati dinanzi quel negozio di via Palermo – rivendita di bombole e casalinghi – i militari di pattuglia hanno notato lo strano ed eccessivo andirivieni di giovani, tra i quali alcuni di essi segnalati in passato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Questi elementi hanno spinto i carabinieri ad accedere nell’’esercizio commerciale dove, alla presenza dell’odierno arrestato, è stata eseguita una perquisizione locale, al termine della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: delle buste di plastica termosaldate contenenti 700 grammi di marijuana, occultate tra le bombole del gas, due bilancini elettronici di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da smerciare.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari