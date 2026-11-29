Catania, esplode la magia del Natale: mercatini inaugurati e centro storico affollato

Mercatini aperti fino al 27 dicembre, con orari prolungati nei festivi e prefestivi.

Appena inaugurati, i tradizionali mercatini di Natale hanno subito richiamato una grande partecipazione di cittadini e visitatori, tra acquirenti e semplici curiosi.

Le casette in legno, allestite in piazza Università, via Minoriti, via Montesano e Villa Pacini, propongono artigianato, produzioni locali e specialità della tradizione siciliana. A inaugurare i mercatini, nella mattinata di domenica, è stato l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci, in un centro storico particolarmente animato e affollato.

Fino al 27 dicembre, i mercatini continueranno ad animare il cuore della città con le loro caratteristiche casette in legno, le luminarie e soprattutto un'ampia scelta di prodotti artigianali e specialità locali, ideali per i tradizionali acquisti e per i regali di Natale.

Le casette saranno aperte tutti i giorni dalle ore 10 alle 22, mentre nei giorni festivi e prefestivi l'orario di apertura sarà prolungato fino alle 23.45.