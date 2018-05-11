CATANIA: Esplosione in un appartamento di viale Moncada: sul posto i Vigili del Fuoco - FOTO VIGILI

AGGIORNAMENTOPer fortuna non ci sono feriti gravi. Sul posto i vigili del fuoco che stanno verificando i danni e mettendo in sicurezza i locali. Esplosione di gas questa mattina alle 6.30 al settimo...

A cura di Redazione 11 maggio 2018 10:04

