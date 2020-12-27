CATANIA, EVADE DAI DOMICILIARI PER ACCOMPAGNARE LA FIGLIA DALLA NONNA. ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno tratto in arresto in flagranza di reato FLORA Carmelo, 26enne, poiché ritenuto responsabile di evasione.In particolare, il predetto, già sottoposto alla m...

I Carabinieri della Stazione di Librino hanno tratto in arresto in flagranza di reato FLORA Carmelo, 26enne, poiché ritenuto responsabile di evasione.

In particolare, il predetto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non è stato trovato presso la propria dimora dai carabinieri che si erano lì recati per effettuare un controllo. Alla vista dei militari, che hanno atteso il suo rientro, il ragazzo si è giustificato asserendo di essersi allontanato per accompagnare la figlia dalla nonna.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato nuovamente relegato presso la propria abitazione.