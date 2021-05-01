CATANIA. FA LA PIPI' SULLA COCAINA PER DISPERDERNE LE TRACCE: ARRESTATO INSIEME AL COMPARE EVASO DAI DOMICILIARI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza di reato due pregiudicati catanesi di 28 e 40 anni, il primo per detenzione di sostanze stupe...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza di reato due pregiudicati catanesi di 28 e 40 anni, il primo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed il secondo per evasione.

La mirata attività info investigativa aveva condotto i militari a focalizzare la loro attenzione sul civico 18 di viale Grimaldi dove, il continuo afflusso di acquirenti di droga, non lasciava dubbi sull’attività di spaccio che vi si svolgeva all’interno.

In effetti, entrativi singolarmente per non destare sospetti, i militari hanno seguito un acquirente che li ha condotti inconsapevolmente all’ottavo piano dove lo spacciatore 28enne, protetto da un portone in ferro sul pianerottolo, aveva avviato il suo singolare e “stupefacente” supermarket seduto dietro una scrivania sulla quale prendevano spazio la cocaina ancora sfusa, il materiale per il confezionamento delle singole dosi, due bilancini di precisione, la somma di 165 euro ritenuta provento dello spaccio di droga ed un televisore che, collegato ad una microcamera, gli consentiva la visione dell’ingresso della palazzina per “tutelarsi” in caso d’arrivo delle forze dell’ordine.

All’interno dell’immobile è stato trovato anche il 40enne che, invece di restare ristretto ai domiciliari presso la propria abitazione, aveva pensato bene di prendersi un diversivo per “evadere” dalla monotonia.

Lo spacciatore invece, ovviamente preclusagli ogni possibilità di fuga dai militari, ha attuato un ingegnoso escamotage quantomeno sui generis perché infatti, in presenza di questi ultimi, si è denudato urinando sul pavimento e gettandovi sopra la cocaina che era sul tavolo al fine di disperderla e deteriorarla al fine, così, di cancellare le fonti di prova a suo carico.

Immediatamente è stato però bloccato dai militari che, comunque, sono riusciti a recuperare i restanti 10 grammi di cocaina che sono valsi allo spacciatore gli arresti domiciliari.