Catania. Fa “scorta” di liquori ai danni di un locale: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 32enne tunisino in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato.Nella scorsa se...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 32enne tunisino in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato.

Nella scorsa serata è pervenuta la segnalazione al centralino del 112 NUE da parte di un cittadino che ha riferito di aver notato un giovane acquattato dietro il bancone esterno di un locale del centro mentre faceva incetta di bottiglie di superalcolici e li nascondeva all’interno del suo zaino.

Tempestivamente intervenuti in zona castello Ursino presso il ristorante indicato i militari, dopo un’ispezione dei luoghi, hanno effettivamente scovato il giovane ancora nascosto dietro il bancone del ristorante rinvenendolo in possesso, dopo averlo perquisito, di uno zaino con all’interno 13 bottiglie di superalcolici di vario tipo poi restituite al titolare dell’attività.