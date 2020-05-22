CATANIA: FALSE CERTIFICAZIONI PER LA PENSIONE DI INVALIDITÀ: ARRESTATI 5 MEDICI SPECIALISTI E 21 INDAGATI

La sanità siciliana ancora nella bufera. Sei medici specialisti, sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo firmato dal Gip di Catania, per gli inquirenti hanno consentito la fruizione illeg...

La sanità siciliana ancora nella bufera. Sei medici specialisti, sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo firmato dal Gip di Catania, per gli inquirenti hanno consentito la fruizione illegittima di indennità d’accompagnamento o pensioni d’invalidità.Il provvedimento è stato richiesto dalla procura distrettuale e notificato dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura.

Ai professionisti sono stati contestati i reati di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale.

Due di loro sono finiti in carcere, tre ai domiciliari e per uno è stato disposto il divieto ad esercitare la professione medica per un anno. Nell’inchiesta sono coinvolte 21 persone.

