CATANIA. FESTEGGIA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO CON FUOCHI D’ARTIFICIO : DENUNCIATO UN UOMO

Nella serata di ieri, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà un uomo per accensioni ed esplosioni pericolose.Nello specifico, intorno alle 23:30 un equipaggio delle Volanti, impegna...

Nella serata di ieri, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà un uomo per accensioni ed esplosioni pericolose.

Nello specifico, intorno alle 23:30 un equipaggio delle Volanti, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, transitando in via Garibaldi ha notato dei fuochi d’artificio esplosi in direzione del “Fortino”, in piazza Palestro.

Appurato che nessuna licenza di pubblica sicurezza era stata rilasciata per l’evento, gli agenti hanno individuato il punto esatto in cui erano stati accesi i fuochi e, non senza difficoltà – atteso che sul posto la circolazione stradale risultava ostruita da gruppi di persone intente a festeggiare e, solo grazie all’ausilio dei segnali acustici e dei lampeggianti – sono riusciti a raggiungere il luogo dell’evento.

Sul posto è stato individuato l’autore delle accensioni, un 38enne catanese che, a suo dire, voleva festeggiare una proposta di matrimonio.

Accertati i fatti gli agenti hanno interrotto i festeggiamenti, ponendo fine al malcostume diffuso in città, soprattutto in quella zona, di festeggiare eventi privati con l’esplosione di fuochi d’artificio e hanno proceduto a deferire in stato di libertà l’autore delle accensioni non autorizzate che avrebbero potuto arrecare danno alle tante persone presenti.

L’uomo è stato inoltre, segnalato all’autorità giudiziaria per aver causato il blocco della circolazione stradale.