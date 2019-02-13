95047

CATANIA: FIAMME AL SESTO PIANO DI UN PALAZZO, ALCUNI INTOSSICATI DA FUMO

Nel pomeriggio, un incendio si è scatenato al settimo piano di un palazzo che si trova in viale Moncada 16, nel quartiere Librino.I vigili del fuoco spiegano che, per qualche tempo, ci sono state pers...

A cura di Redazione Redazione
13 febbraio 2019 19:52
CATANIA: FIAMME AL SESTO PIANO DI UN PALAZZO, ALCUNI INTOSSICATI DA FUMO -
News
Condividi

Nel pomeriggio, un incendio si è scatenato al settimo piano di un palazzo che si trova in viale Moncada 16, nel quartiere Librino.

I vigili del fuoco spiegano che, per qualche tempo, ci sono state persone assiepate sui balconi per via dell'abbondante fumo che avrebbe invaso alcuni appartamenti.

Ora lo stabile è completamente evacuato. I pompieri, che hanno ricevuto la prima chiamata di allarme alle 17.17, sono ancora sul posto con autobotti, autoscala e carro logistico.

L'incendio dell'appartamento al sesto piano è stato spento.

Non ci sono feriti perché, per fortuna, in quel momento la casa era vuota. Diversi inquilini dei piani sette e otto presentano sintomi di intossicazione da fumo.

Per soccorrerli, in viale Moncada si sono portate tre ambulanze del 118, che li hanno trasportati in ospedale.

A detta dei pompieri, la causa del rogo sarebbe accidentale e potrebbe avere a che fare con l'impianto elettrico.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047