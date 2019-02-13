CATANIA: FIAMME AL SESTO PIANO DI UN PALAZZO, ALCUNI INTOSSICATI DA FUMO

Nel pomeriggio, un incendio si è scatenato al settimo piano di un palazzo che si trova in viale Moncada 16, nel quartiere Librino.I vigili del fuoco spiegano che, per qualche tempo, ci sono state pers...

Nel pomeriggio, un incendio si è scatenato al settimo piano di un palazzo che si trova in viale Moncada 16, nel quartiere Librino.

I vigili del fuoco spiegano che, per qualche tempo, ci sono state persone assiepate sui balconi per via dell'abbondante fumo che avrebbe invaso alcuni appartamenti.

Ora lo stabile è completamente evacuato. I pompieri, che hanno ricevuto la prima chiamata di allarme alle 17.17, sono ancora sul posto con autobotti, autoscala e carro logistico.

L'incendio dell'appartamento al sesto piano è stato spento.

Non ci sono feriti perché, per fortuna, in quel momento la casa era vuota. Diversi inquilini dei piani sette e otto presentano sintomi di intossicazione da fumo.

Per soccorrerli, in viale Moncada si sono portate tre ambulanze del 118, che li hanno trasportati in ospedale.

A detta dei pompieri, la causa del rogo sarebbe accidentale e potrebbe avere a che fare con l'impianto elettrico.